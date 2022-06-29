انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تعلن عن قرار ” حان الوقت” بخصوص امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن بدء جميع كنترولات الثانوية العامة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في تصحيح امتحانات اللغة العربية اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه عمليات تصحيح المواد الإضافية التي لا تضاف إلي المجموع والتي انتهي طلاب الثانوية العامة من امتحانها خلال الأيام القليلة الماضية قد اقتربت على الانتهاء في كافة المحافظات.

وأشارت الوزارة أن جري الانتهاء من مرحلة تكويد أوراق البابل شيت، ومطابقة بيانات طلاب الصف الثالث الثانوي في بوكليت الأسئلة مع أوراق الإجابات الخاصة بهم في البابل شيت.

ويذكر أنه قام الطلاب بالانتهاء امتحان مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية.