انت الان تتابع خبر مدرسة تربية رياضية تطعن نجلها بالسكين في المنوفية.. مصاب بجرح نافذ بالجنب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حدث في قرية أجهور الرمل التابعة إلى مركز قويسنا في محافظة المنوفية، واقعة إصابة طفل بسكين طعنته والدته التي تعمل مدرسة تربية رياضية في إحدى المدارس، وتعد من أبرز الحوادث التي أحدثت الذعر الكبير.

مدرسة تربية رياضية تطعن نجلها بالسكين في المنوفية

وقامت المدرسة بإلقاء على نجلها السكين أثناء تحضيرها الطعام، وتم على الفور نقل الطفل إلى المستشفى العام للحصول على العلاج اللازم، وعلى الفور تم إبلاغ مركز الشرطة للتحقيق في هذه الواقعة.

بلاغ بإصابة طفل بجرح على يد والدته أثناء تحضيرها الطعام

وحصل اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية على إخطار من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا، وهو يفيد باستقبال المستشفى العام لطفل مصاب بجرح شبه نافذ في الجنب من خلال والدته، وسريعاً تم الدفع بقوة أمنية ليتم التحقيق في الواقعة والتحفظ على المتهمة.

اعترافات والد ووالدة الطفل

وظهر عند الانتقال والفحص إصابة “هـ.ب.ب” 8 سنوات مقيم في قرية أجهور الرمل، ومصابة بجرح شبه نافذ في الجانب، وبسؤال والدته “ش. م. ا” 37 عاماً، وأعترفت بأنها ألقت السكين على نجلها وهي “تقمع البامية” ولا تقصد أن تؤذيه، وبسؤال الزوج “ب. ب. ف” البالغ من العمر 42 عاماً أخصائي تكنولوجيا في واحدة من المدارس وهو أكد على حدوث الواقعة.