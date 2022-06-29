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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707819/الغندور-يحدد-موعد-رحيل-بن-شرقي-عن-الزمالك

كشف خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك، وراديو أون سبورت، عن موعد رحيل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، عن صفوف الفريق بعد عدم اتفاق الطرفان على تجديد تعاقد اللاعب، الذي ينتهي تعاقده يوم 30 يونيو الجاري.

تحيا مصر:

وقال خالد الغندور، في برنامجه المذاع عبر “راديو أون سبورت”، أن بن شرقي، يرغب في خوض نهائي كأس مصر مع نادي الزمالك، والمقرر لها في الواحد والعشرين من يوليو الجاري، لذا اللاعب سيرحل بعد انتهاء هذه المباراة عن القلعة البيضاء.

وأضاف: “ اللاعب لديه عرض من فريق قطر القطري، وكان هناك تقارير تفيد بمزاملة لاعب الفريق السابق فرجاني ساسي، في فريق الدحيل اقطري، لكن اللاعب سينتقل إلى فريق قطر”.

واستكمل: “ اللاعب أكد لـ الصحفيين أن مباراة الأمس امام فريق سيراميكا كليوباترا، ليست الأخيرة له مع الفريق، وأشار الغندور إلى أنه حتى في حال رحيل اللاعب عن الفارس الأبيض بعد 3 أسابيع، فالزمالك لن يقوم برفع قضية ضده في المحكمة الرياضية مثلما حدث في السابق مع التونسي ساسي”.

وأتم: “ جمهور الزمالك بالأمس ودع اللاعب، وهو كمان عينه دمعت، وده يأكد على صدق مشاعره وحبه لجمهور الزمالك”.

وأكد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي المذاع على راديو “ أون سبورت”، على أن المغربي يحق له التوقيع لأي نادي وفي أي دوري، طالما سيصبح حراً بعد نهاية تعاقده مع الزمالك، لذا توقيعه لأي نادي سيكون على حسب العرض المالي وكذلك رغبة اللاعب.

وأضاف: “ أما عن تعاقد النادي الأهلي مع بن شرقي، اللاعب هيطلب 3 مليون دولار، وده رقم كبير جداً، وممكن سيبب مشكلة في أوضة اللبس، فهناك لاعبين مثل الشناوي، أفشة، عمرو السولية،سيطالبون بالتساوي مع بن شرقي إذا تم التوقيع معه، وستحدث أزمة، لذا أتوقع أن النادي الأهلي لن يتعاقد مع المغربي بن شرقي”.