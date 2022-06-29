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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707814/لمنع-الحوادث-والحفاظ-على-أرواح-المواطنين النائب-إيهاب-منصور-يتقدم-باقتراح-برغبة-للحكومة-بإنشاء-كوبرى-مشاة-أعلى-نفق-الهرم

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، باقتراح برغبة موجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية، و وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إنشاء كوبرى مشاة أعلى نفق الهرم (نصر الدين) بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، حيث لا توجد أماكن لعبور المشاة فى تلك المنطقة الحيوية .

دوت الخليج

كوبرى مشاة أعلى نفق الهرم

وتقدم النائب بمذكرة إيضاحية للاقتراح برغبة، أوضح بها أنه لا توجد أماكن لعبور المشاة بهذه المنطقة، وأن هذه المنطقة يرتادها الآلاف من ركاب المترو يومياً ( من خلال محطة الجيزة، مشيرا إلى معاناة كبار السن وذوى الاعاقة فى عبور شارع الهرم.

وأكد النائب، على أن اقتراحه يأتي من منطلق اعتبارات المصلحة العامة مما يترتب عليه :منع الحوادث فى عبور المشاة فى منطقة نصر الدين، وعدم تعطيل المرور بسبب عبور المواطنين، وتخفيف معاناة كبار السن وذوى الاعاقة.

وأشار النائب، إلى أنه تم مناقشة الاقتراح فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وطلب مسئولى الحكومة مهلة للدراسة، فيما طالب النائب بسرعة البت فى الأمر حفاظا على أرواح المواطنين.