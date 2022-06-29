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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707812/وفد-صحة-النواب-يزور-بورسعيد-لمتابعة-وتقييم-تطبيق-منظومة-التأمين-الصحي-الشامل-برئاسة-سهير-عبد-الحميد

انطلق وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسه النائبة سهير عبد الحميد، الي محافظة بورسعيد لمتابعة تقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الاسرة.

دوت الخليج وفد صحة النواب يزور بورسعيد لمتابعة وتقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وقام الوفد بزيارة مستشفي ٣٠ يونيو “بحر البقر سابقا” جنوب بورسعيد، للوقوف علي مدي جدوي الخدمة المقدمه للمواطنين، ومتابعة وتقييم الخدمة المقدمة للمواطنين . وتفقد الوفد البرلماني اقسام المستشفي واصطحب الوفد الدكتور محمد الكيني مدير مستشفيات التامين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد وتحتوي المستشفي علي ٤٨ سرير طواريء واقسام وحدات الغسيل الكلوي وقسم العيادات الذي يشمل اقسام الباطنه واطفال بجانب غرفتين عمليات مجهزين . وطالبت الدكتورة سهير عبد الحميد بضرورة التنسيق بين هيئة التامين الصحي الشامل والهيئة العامه للرعاية الصحية تخفيفا علي المواطنين . وطالبت عبد الحميد بضرورة وسرعه انشاء مكتب خدمه عملاء لتحويل المرضي لاماكن قريبه نظرا لوجود تحويلات بعيدة عن محل السكن . ومن المقرر ان يلتقي وفد صحه النواب بمحافظ بورسعيد ومتابعه سير العمل في مستشفيات ووحدات الصحية التابعه للمحافظة تحت مظله التأمين الصحي الشامل . وطالب الوفد اعاده تعريف المغترب والمقيم في محافظات منظومه التأمين الصحي الشامل ومن سيشمله التامين الصحي الشامل، بعد رصد لجنة الصحة بمجلس النواب بافراز التطبيق العملي عن ان اغلب الحالات المترددة علي المستشفيات متلقي الخدمه داخل المنظومة المغتربين ، ويجب تعديل تعريف المغترب ومن له الحق في تلقي الخدمه تداركا لكافه المحافظات التي تشمل خدمه التامين الصحي . ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة الدكتورة عبلة الالفي والنائبة امنيه رحب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم وانضم النائب احمد فرغلي نائب بورسعيد للوفد .

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