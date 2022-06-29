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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707809/مصر-الأولي-أفريقيا-والثالثة-في-الشرق-الأوسط-في-إنتاج-الحديد

احتلت مصر في قائمة الدول المنتجة للحديد الصلب المركز الأول أفريقيا، والثالث في منطقة الشرق الأوسط، والعشريين عالميًا، بعد أن وصل حجم إنتاجها العام الماضى إلى نحو 10.3 مليون طن، بنسبة زيادة 25.1 % ، وهو أعلى مستوي منذ 10 أعوام ، وفقًا للتقارير الصادرة عن منظمة الصلب العالمية.

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حديد عز في الصدارة

ويسيطر حديد عز على نحو 42% من إنتاج الحديد فى مصر، وتحل شركة السويس للصلب فى المركز الثاني بحصة بلغت نحو 19%، وفى المركز الثالث شركة بشاي للصلب بحصة بلغت نحو 15%، وفي المركز الرابع حديد المصريين بحصة سوقية بلغت نحو 12%، فيما تقتسم باقي الشركات الحصة المتبقية والبالغة 12%. وفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد العربي للحديد والصلب.

وبلغ إنتاج «حديد عز» العام الماضى ما يقرب من 5.14 مليون طن، مقابل 4.57 مليون طن فى عام 2020، بنسبة نمو 12.5%. مما جعلها الأولى أفريقيًا والثالثة بمنطقة الشرق الأوسط فى إنتاج الحديد العام الماضي ، وفق البيانات الصادرة عن منظمة الصلب العالمية.

الدول الأعلى إنتاجا للحديد في الشرق الأوسط

جاءت تركيا في صدارة حجم انتاج الحديد بمنطة الشرق الاوسط، فيما جاءت إيران في المركز الثاني ، واحتلت مصر المركز الثالث ، وجاءت السعودية في المركز الرابع ، ثم الإمارات في المركز الخامس.

واستحوذت شركة حديد عز على حصة تصل إلى 9% من إجمالى إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الحديد العام الماضى.

وجدير بالذكر أن إجمالى إنتاج دول الشرق الأوسط من الحديد العام الماضى بلغت مايقرب من 57.2 مليون طن.

حجم الإنتاج عالميا

وعلي الصعيد العالمي، استمرت الصين على قمة الدول الأعلى إنتاجًا للحديد فى العالم العام الماضى بحجم انتاج بلغ نحو 1,032.8 مليون طن. بتراجع في النمو بنسبة 3%.

وجاءت الهند فى المركز الثاني فى القائمة بإجمالي حجم انتاج بلغ نحو 118.1 مليون طن، بنمو وصل إلى 17.8%.

وجاءت اليابان في المركز الثالث فى قائمة الدول الأكبر إنتاجًا للحديد العام الماضى بإجمالى حجم انتاج بلغ نحو 96.3 مليون طن، بنمو 15.8%.

في حين حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على المركز الرابع باجمالي حجم انتاج بلغ نحو 86 مليون طن ، بمعدل نمو وصل إلى 18.3%.

وجاءت روسيا فى المركز الخامس بحجم انتاج يصل إلى 76 مليون طن بمعدل نمو وصل إلى 6.1%.