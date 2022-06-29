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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707807/ننشر-نص-مرافعة-النيابة-في-قضية-مقتل-طالبة-المنصورة-نيرة-أشرف-فيديو

مرافعة النيابة

وبدأ بدر مروان رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام وعضو إدارة البيان المرافعة قائلا:"بسم الله الحق بسم الله العدل بسم الله الرحمن الرحيم..من قتل نفس من غير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا.. ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا.. السيد الرئيس الهيئة الموقرة لقد أوضح الله فى تلك الأية الكريمة كيف سوى بين قتل النفس الواحدة وبين قتل الناس جميعا تعظيما لقتل النفس بغير حق، فهو أمر عظيم القبح في كل الشرائع والأديان فصدق الله العظيم سبحانه فلقد جئناكم اليوم بواقعة قتل فيها الناس جميعا بحق بواقعة أصابت قلوب المجتمع بكرب وحسرة وألم .. جئناكم اليوم بواقعة تدمي القلوب تأباها العقول وترفض العيون تصديق حدوثها، جئناكم بواقعة مؤلمة قاسية، أحداثها مفجعة، ذاع صيت خبرها وانتشر بين أهل الأرض لبشاعتها ولقسوة دلالتها لقد جرت أحداثها على مرأى ومسمع من الأشهاد.. القتل فيها فظيع والموت فيها سريع هناك من شاهد أحداثها عيانا بيانا ملىء الأسماع والأبصار هم جموع المواطنين الذين تواجدوا مصادفة بمسرح الواقعة ومحيطها، ومن كتب له النجاة من المعايشة الواقعية القاسية عايش أحداثها وجدانيا بمواقع التواصل الإجتماعي وهم جموع المواطنين كافة فالمجتمع المصري بأسره بل والعالم أجمع هم شهود الواقعة والأوراق بين أيدي حضراتكم، ولقد جئناكم ممثلين عن المجتمع المصري بأثره وهم ما يزيدون عن 100 مليون مواطن، ولا أبالغ إن قلت 100 مليون مترافع ، 100 مليون مصري ومصرية يودون أن يقفون أمام عدالتكم يقصوا ما عايشوه من رعب وهلع وفزع، من حسرة وألم ووجع على فراق فلذة الأكباد مقتل شقيقة وقريبة ونسيبة طالبة ورفيقة وصديقة، فتاة جامعية رقيقة إنها نيرة أشرف عبد القادر، هى كل ذلك ويزيد .

السيد الرئيس الهيئة الموقرة جئناكم بـ 100 مليون مصري ومصرية يطالبون بالقصاص العادل ولو اطلنا الحديث ما وفينا حقهم، في عرض ما تتحمله قلوبهم وما تهوي إليه أفئدتهم، لكن عزائنا في القصاص يكفينا لتشفى صدور قوم مؤمنين ليعلم الكافة أن كذلك نفعل بالظالمين ..السيد الرئيس لقد تحدثت مصر كلها خلال الأيام القلية الماضية عن ملاابسات تلك الجريمة وواقئه=عها تفصيلا ، ولسن ا في حاجة للحديث بما هو معلوم لبالضرورة لدى الكافة ولكنا نتطرق بالقدر اللازم لما يتوجب علينا سرده وبيانه

وشهدت محكمة جنايات المنصورة، تشديدات أمنية مشددة، أمام محكمة جنايات المنصورة، أثناء تأمين ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

إحالة المتهم

وأمر المستشار النائب العام اليوم الأربعاء بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من يونيو الجاري.

إقامة الدليل المادي

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

اعتراف المتهم

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.

تصديها لشتي صور العنف

وبمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب، وذلك بتكاتفها مع الجهات المعنية، وبما خولها القانون من اختصاصات قانونية، وعقيدتها في ذلك ملاحقة المجرمين، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة تحقيقا للعدالة الناجزة في بلد يعمه الأمن بسيادة الدستور والقانون.

كما تحذر النيابة العامة الكافة من المساس بالأدلة وملابسات الوقائع التي تباشر فيها التحقيقات أو الاتصال بأطرافها، سواء في تلك الواقعة أو في غيرها، إما بتناولها أو تداولها أو الخوض فيها بتأويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائدة من ورائها إلا تكثير سواد المشاهدين والمتابعين، والتعجل في الإلمام بالمعلومات دون النظر إلى ما تقتضيه سلامة التحقيقات من سرية، الأمر الذي يؤثر سلبا فيها، ويكدر الأمن والسلم العامين، ويمس بأعراض الناس وأطراف الدعوى بغير حق ودون صفة أو سند في ذلك، إذ ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقترف أيا من تلك الأفعال التي تشكل جرائم جنائية معاقبا عليها قانونا، مؤكدة تمام حرصها على مبادئ الشفافية واحترام الرأي العام وحقه في التوعية بالطريق الرسمي المنضبط، وتحت مظلة العلنية النسبية التي تقدرها النيابة العامة وحدها بما تصرح به من معلومات في بياناتها الرسمية بموجب سلطتها وولايتها على الدعوى العمومية، وحرصها على صون الأدلة والتحقيقات لبلوغ الغاية منها