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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707804/وزير-الرياضة-البعثة-المصرية-تسطر-إنجازات-جديدة-في-دورة-ألعاب-البحر-المتوسط-بالجزائر

أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية المشاركين في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط يُسطرون إنجازات جديدة للرياضة المصرية، بأدائهم المبهر الذى يقدمونه في مختلف المنافسات، والذى يكلل بالفوز بمختلف الميداليات بالدورة التي تستضيفها مدينة "وهران" بالجمهورية الجزائرية في الفترة من 24 يونيو حتى 6 يوليو المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحققت حققت البعثة المصرية 15 ميدالية متنوعة - في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بواقع 4 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، وذلك في رياضات المصارعة، الكاراتيه، تنس الطاولة.

مباراة مصر وكوريا

أنتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”.

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

الجدير بالذكر أن حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.