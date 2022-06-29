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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707803/أول-تعليق-من-عصام-عبد-الفتاح-بعد--أنباء-استقالته-من-منصبه--خاص

علق عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، على الأخبار المنتشرة والتي تؤكد على استقالته من منصبه في رئاسة التحكيم المصري، وذلك بعد تواصل أعضاء الاتحاد مع الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، لقيادة التحكيم المصري خلال المرحلة المقبلة.

دوت الخليج:

وقال عصام عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج، رداً على وصول كلاتنبرج إلى القاهرة لقيادة التحكيم المصري: “ ما عنديش أي فكرة عن الموضوع، ولكن مفيش مشكلة ييجي النهارده ييجي بكرة، ييجي إمبارح، مفيش أي مشكلة عندي”.

وعن تقديم استقالته أو امتناعه عن اتخاذ هذا القرا، رفض عصام عبد الفتاح، التأكيد على هذا الخبر، وامتنع عن تأكيد أو نفي صِحته، مما يشير إلى أنه بالفعل سيستقيل من منصبه، أو ربما اتحاد الكرة سيفاجئه بإقالته من رئاسة لجنة التحكيم باتحاد الكرة.

وكان قد سخر الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، من عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب عدم اقتناع الأخير بطاقم التحكيم الإسباني الذي قاد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، تحكيمياً في 19 يوينو الماضي.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابة الرسمي"فيس بوك": ‏المفروض بعد كده يجيبوا حكام من المريخ".

وذلك بعدما أكد رئيس لجنة الحكام، على أن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لم يحتسبوا ركلة جزاء صحيحة لـ لاعب الزمالك إمام عاشور.