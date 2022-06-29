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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707802/القبض-على- 6-أشخاص-بينهم-أجنبي-لإتجارهم-فى-النقد-الأجنبى-بالقاهرة

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط 6 أشخاص بالقاهرة بينهم أجنبي لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارين ، الأول يفيد أنه أثناء قيام قوة أمنية بقيادة المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم إشتبهت فى 4 أشخاص اثناء توقفهم بجانب الطريق وبحوزتهم سيارة "ملك أحدهم" وبإستبيان الأمر عثر بداخل السيارة على عملات أجنبية و محلية".

الإتجار في النقد الأجنبي

وإعترفا اثنين منهم بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأضاف الآخران برغبتهما فى إستبدال مبلغ مالى من العملات المصرية مقابل مبلغ مالى من العملات الأجنبية وإتفقوا على التقابل بمحل الضبط للإتفاق على العمولة ، وإتمام عملية الإستبدال .

ضبط شخص بالموسكي

وفى الموسكي ، أكدت معلومات وتحريات المقدم محمد جهاد رئيس مباحث القسم قيام شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول والآخر له معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ويتخذان من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي ، تم إستهدافهما وضبطهما وعثر بحوزتهما على عملات أجنبية و وطنية، واعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سحب 3111 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني وتحرير 1788 مخالفة للدرجات النارية

وجهت وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، ونجحت في سحب، 3111 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 1788 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتم رفع 60 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

مهلة الملصق الإلكتروني

فيما انتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين بوحدات المرور

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمة الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.