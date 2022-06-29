انت الان تتابع تفاصيل خبر هاني عادل عن الانتحار: "نفسي أعمل أغنية للناس اللي بتعاني من الألم النفسي" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707798/هاني-عادل-عن-الانتحار-نفسي-أعمل-أغنية-للناس-اللي-بتعاني-من-الألم-النفسي

شارك الفنان هاني عادل متابعيه وجمهوره بنشره عن نيته للمشاركة في حل مشكلة الانتحار والاكتئاب عن طريق الفن.

دوت الخليج يرصد حل هاني عادل لمشكلة الانتحار

هاني عادل ومشكلة الانتحار

كتب الفنان هاني عادل في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن مشكلة الانتحار والاكتئاب: "نفسي أعمل أغنية للناس اللي بتعاني من الألم النفسي او بيجيلها أفكار للانتحار من كتر الألم او الاكتئاب”.

وأضاف: “اغنية لما يسمعوها تخليهم يفكروا مره تانية ان لسه الحياة تستحق فرصة وان فيه ناس في الحياة حاسين بيهم وبوجعهم وفاهمينهم.... مش عايزها اغنية فيها حرفية شعر ولا معجزات لغوية ولا اغنية تبقي ترند اتشهر بيها”.

وتابع الفنان هاني عادل قائلًا: “عايزها اغنية حقيقية تلمس الناس دول بس محدش بحسها ويفهمها غيرهم وممكن ساعتها تاخد بأيديهم ... يارب قدرني إني أعملها ومش عايز اي مقابل غير إني أساعدهم بس”.

آخر أغاني هاني عادل

وفي سياق آخر، كان المطرب والفنان هاني عادل قد طرح أغنيته الجديدة التى تحمل اسم “سكر الدنيا” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

أغنية “سكر الدنيا” من غناء هانى عادل والألحان له أيضا، ومن كلمات محمود رضوان، وإنتاج وائل السيد، بيانو فيصل فؤاد، و جيتار كريم حسام.

ومن ناحية الدراما، كانت آخر أعمال الفنان هانى عادل، مشاركته في بطولة مسلسل “البحث عن علا” مع الفنانة هند صبري والذي عرض عبر منصة نتفليكس العالمية.

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وكان هذا العمل عودة للفنان هاني عادل والفنانة هند صبري للعمل معا بعد غياب أكثر من 10 سنوات للشخصية علا عبد الصبور، التي قدمتها من قبل في مسلسل “البحث عن علا” ولكن بعد أن كبرت وأصبحت تبلغ من العمر 40 عاما.

وشارك في بطولة مسلسل "البحث عن علا " مع هاني عادل وهند صبري، كلا من محمود الليثي، وندى موسى، وسوسن بدر وآخرين من ضيوف الشرف مثل فتحي عبد الوهاب وخالد النبوي وآخرين.