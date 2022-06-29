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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707820/ملك-البحرين-يستقبل-الرئيس-السيسي-بقصر-الصخير-الملكي

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الصخير الملكي بالعاصمة البحرينية المنامة.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يلتقي ملك البحرين

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الملك حمد بن عيسى استقبل الرئيس السيسي؛ في قصر الصخير الملكي.

ومن المقرر أن تنطلق القمة المصرية البحرينية بين الزعيمين، لبحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد البحريني

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحريني.

الرئيس السيسي يؤكد على خصوصية العلاقات الوثيقة بين مصر والبحرين

وصرح المتحدث الرسمي ، بأن الرئيس أكد على خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي مجالات التعاون الثنائي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع البحرين تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري البحريني من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.