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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707817/طلاب-الثانوية-العامة-المكفوفين-يؤدون-امتحان-اللغة-الأجنبية-الأولى-ورقة-ثانية

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

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وذكرت وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، حرص قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه قد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وفي السيق، قامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير مكفوفين، ولم تتلقى أي ملاحظات.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 2 يوليو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولى).

امتحانات الثانوية العامة 2022

وانطلقت الاثنين 20 يونيو، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وبحسب جدول الامتحانات، اذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، أبريل الماضي، تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2022، الخميس 21 يوليو المقبل.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة، بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت مجلد مفاهيم يضم جميع المواد لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- أدي) للطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي.

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، بنظام "البابل شيت"، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

ويبلغ طلاب الثانوية العامة هذا العام بشعبتيها العلمية، والأدبية، بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.