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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707816/مصر-للطيران-تخصص-5-رحلات-جوية-لنقل-الحجاج-الفلسطينيين

خصصت شركة مصر للطيران، 5 رحلات جوية لنقل الحجاج الفلسطينين إلى الأراضي المقدسة، ضمن جسرها الجوي مع المملكة السعودة لنقل الحجاج إلى بيت الله الحرام.

دوت الخليج

5 رحلات جوية لنقل الحجاج الفلسطينيين

وقررت مصر للطيران تخصيص 5 رحلات جوية لنقل 1331 حاجًا فلسطينيًا إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

7 رحلات جوية لنقل حجاج دولة مالي

كما خصصت الشركة 7 رحلات جوية لنقل حجاج دولة مالي إلى الأراضي المقدسة، من العاصمة بامكو، بإجمالي عدد 2100 حاجا لهذا العام.

نقل 20 ألف حاج على متن رحلات مصر للطيران هذا العام

وكان الطيار عمرو أبو العنين، أعلن أن الشركة سوف تنقل هذا العام نحو 20 ألف حاج من حجاج القرعة والسياحة على متن 25 رحلة جوية إلى مدينة جدة، و76 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، بإجمالي 101 رحلة.

وأشار رئيس شركة مصر للطيران، أن سلطات مطار القاهرة الدولي، أولت اهتمامًا خاصًا لكبار السن، حيث حرصت على توفير كافة المساعدات والتسهيلات وسرعة إنهاء إجراءات السفر بتشكيل فريق من العلاقات العامة لمساعدتهم واستقبالهم، بالإضافة إلى قيام شركة الميناء بتوفير خيم ومظلات أمام صالة الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات الشركة الوطنية؛ لحماية الحجاج من أشعة الشمس.

وتسير مصر للطيران، اليوم الأربعاء ١٥ رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، بواقع ٦ رحلات جوية إلى جدة، و٨ رحلات إلي المدينة المنورة من بينهم رحلة جوية من مطار الأقصر إلى المدينة المنورة، لنقل إجمالي ٢٣٤٥ حاج من حجاج قرعة الضباط والجيزة والقاهرة والمنوفية وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر ودمياط والقليوبية وتضامن كفر الشيخ والإسكندرية وشمال سيناء ومطروح وبعثة الداخلية وعمل.

تخفيف قيود كورونا على القادمين من الخارج

وبدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، بتطبيق التعليمات الجديدة الخاصة برفع كافة قيود السفر لدخول القادمين من الخارج، والخاصة بفيروس كورونا، في إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسير إجراءات دخول المسافرين للعمل على انسيابية الحركة الجوية، وعدم الحاجة لتقديم شهادة تفيد تلقي لقاح كورونا أو تقديم نتيجة مسحة.