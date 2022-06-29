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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707805/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-يتابع-سير-العمل-بخطة-تطوير-مستشفى-أم-المصريين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بخطة تطوير مستشفى أم المصريين العام بمحافظة الجيزة، وذلك بديوان عام الوزارة.

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الدكتور خالد عبدالغفار يوجه بتدريب ورفع كفاءة الفرق الطبية والتمريض بمستشفى أم المصريين

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، بما يساهم في تحقيق رؤية «مصر 2030».

الدكتور خالد عبدالغفار: تكلفة أعمال تطوير أم المصريين العام تتجاوز الـ 2 مليار جنيه

استمع الوزير خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول أعمال تطوير مبانٍ المستشفى وعددها 14 مبنى خدمي، وإداري، بطاقة استيعابية 220 سرير، وبتكلفة تتعدى الـ 2 مليار جنيه، حيث سيتم رفع كفاءة وتطوير قسم الأورام، ومركز الصدمات، ووحدة المناظير، ووحدة القسطرة القلبية، ووحدة الغسيل الكلوي، والغسيل البريتوني، ورعاية جراحة القلب والمخ والأعصاب، والكبد، وزراعة الكلى والكبد، والجراحة العامة والأطفال، وقسم الحضانات، والعمليات، والإقامة الداخلية، والعيادات الخارجية، وقسم الأشعة، ومركز السموم، ومركز الحروق، ووحدة العلاج بالأكسجين، والاستقبال والطوارئ، وجراحة القدم السكري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى تطوير المبنى الرئيسي، ومدرسة التمريض، ومبنى سكن الأطباء والتمريض، ومبنى العيادات الخارجية، والذي يضم 16 تخصصا (باطنة، نساء، أطفال، جراحة عظام، جراحة عامة، جراحة مخ وأعصاب، أسنان، علاج طبيعي، أمراض نفسية، جلدية، رمد، أنف وأذن وحنجرة، قلب وإيكو، مسالك بولية، جراحة تجميل وحروق، مركز عيادات السكر ويشمل عيادة جراحة أوعية دموية).

الدكتور خالد عبدالغفار يوجه باستمرار تقديم الخدمات الطبية خلال تطوير مستشفى أم المصريين

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير أكد على ضرورة تجديد مداخل المستشفى وشبكات الكهرباء، وتطبيق سياسات ومعايير مكافحة العدوى، كما وجه بزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وصحية للمرضى المترديين على المستشفى، وتجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية.

وتابع أن الوزير شدد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية خلال الفترة الزمنية المحددة لأعمال الإنشاء والتطوير، وضرورة تدريب الفرق الطبية وأطقم التمريض العاملة بالمستشفى لرفع كفائتهم العملية، علاوة على التوجيه بمتابعة انتظام سير عمل القوى البشرية العاملة بالمستشفى.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والحوكمة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزير الصحة بمحافظة الجيزة، والمهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد شقوير مدير مستشفى أم المصريين العام.