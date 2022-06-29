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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707815/نواب-الشيوخ-فى-ثورة-30-يونيو-حققت-أهدافها-فى-اقصاء-جماعة-الأخوان-من-الحكم-وصححت-مسار-دولة-بأكملها-وقضت-على-الفوضى-الخلاقة

اللواء طارق نصير مهنئا الرئيس السيسي بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو: عبرت عن الثوابت المصرية والانتماء للوطن

النائبة أمل رمزي: 30 يونيو قضت على مخططات الجماعة الإرهابية وأعادت للدولة مكانتها القيادية

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة للرئيس عبد التفاح السيسي، رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، مؤكدين أن الثورة حققت اهدافها من خلال اقصاء جماعة الاخوان الارهابية من حكم البلاد، وحماية البلاد من المخططات الأرهابية الشريرة التي تستهدف النيل من أمن واستقرار البلاد ومقدراتها، موجهين التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المصرية والشرطة البواسل على ما قدموه من جهود وأراوح فداء للوطن، وحرصهم على الاستماع لصوت الشعب وحماية إرادته، فضلا عن نجاحهم فى حرب الدولة ضد الإرهاب في سيناء حتي تمكنت من تجفيف منابعه.

ويتسعرض موقع دوت الخليج تعليقات اعضاء مجلس الشيوخ فى ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة:

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن ثورة ٣٠ يونيو جسدت صمود وإرادة المصريين الذين أدركوا مبكرا مخاطر استمرار حكم جماعة الإخوان وتهديده للهوية المصرية وكرامة المواطن، والإصرار على إنقاذ البلاد من مصير مجهول، وكان نجاحها عنوانا لإعادة البناء والتحدي، وذلك ببناء وطنًا جديداً تنتصر فيه حقوق الإنسان والعدالة واحترام الدستور والقانون، وتصحح مسار الغد من أجل مستقبل أفضل.

وأوضح «فرج»، أن الدولة انتقلت من مرحلة اضطرابات ومحاولات للأخونة والسيطرة على المؤسسات إلى نهضة تنموية شاملة، وذلك تحت قيادة واعية ومدركة لحجم التحديات التي كانت تواجه وطننا، خلال أعقاب ثورة الـ ٣٠ من يونيو وما واجهناه من صعوبات على المستوى الدولى حتى نصل لاستعادة الريادة ومكانة مصر إقليميا ودوليا وذلك بفضل جهود الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية .

وقال أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن الشعب نجح بانحياز القوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، في إزاحة هذا النظام وإنقاذ الوطن من براثن الجماعة الإرهابية التي حاولت انتزاعه من هويته وفرض الأخونة على الشعب، ليستعيد الشعب المصرى بلاده مرة أخرى وكان قرار شعب بمعنى الكلمة في وجه الظلم والفتنة، قائلا: «ستظل ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر بنجاح الشعب في الإطاحة بحكم الفاشية الدينية وإنقاذ مصر من الانقسام، وبما رسخته من مبادئ العزة والكرامة ورفض التبعية والعمل على بناء الإنسان».

اللواء طارق نصير مهنئا الرئيس السيسي بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو: عبرت عن الثوابت المصرية والانتماء للوطن

ومن جانبه قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، أن ثورة 30 يونيو عبرت عن الثوابت المصرية وهو الانتماء للوطن وأن خروج الملايين من أبناء هذا الشعب الأصيل في هذا اليوم ورفضهم لاي محاوله لمحو هويتهم الوطنية يؤكد على أصالة هذا الشعب وارتباطه وحبه لوطنه.

وأضاف: خلال السنوات الماضية استطاعت مصر بقيادتها الرشيدة وإصرار شعبها وبطولات قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية أن نحمي وطننا مصر من الوقوع في هوة الفوضى وهو المخطط الذي كان مرسوم لها من قوى الشر وأذرعتها المتمثله في جماعه الإخوان الإرهابية، مشيدا بالشعب المصري الذي تحمل الإصلاحات الاقتصادية وقراراته الصعبة ورغم ذلك واجهها بشجاعة وصمود فهو يدرك أن نيل المطالب لا يأتي بالتمني إنما بالعمل والتضحية والصبر.

وأكد نصر، أنه في الذكرى التاسعه من ثورة الثلاثين من يونيو على تجديد العهد والمحافظة على مصر ولا نبخل عليها بالجهد والعطاء متمسكين بتحقيق أحلامنا ومتسلحين بالعزم والإرادة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية للنهوض بمصر على جميع المستويات وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

النائبة أمل رمزي: 30 يونيو قضت على مخططات الجماعة الإرهابية وأعادت للدولة مكانتها القيادية

أوضحت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو صححت مسار دولة بأكملها، وقضت على الفوضى الخلاقة التي ابدعت جماعة الإخوان في تنفيذها وفقا لأجندات وأطماع خارجية رأت أن استمرار الفوضى ونزع الأمن والاستقرار داخل الدولة عاملان أساسيان من عوامل استنزاف خيراتها .

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن حكم جماعة الإخوان لمصر يعد العام الأسوأ في تاريخ الدولة وتم انتهاك حقوق العديد من الفئات مثل الأقباط و المرأة التي تم إهدار حقوقها وكرامتها وقيمتها، وعملت الجماعة على تهميش دورها وأبعادها عن المشاركة في الحياة السياسية أو أن يكون لها أى دور قيادي في بناء الدولة .

وأكدت عضو مجلس الشيوخ ، أن ثورة ٣٠ يونيو أعادت للمرأة كرامتها ومكانتها، وأصبحت تتمتع بكافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعيش عصرها الذهبي تحت ظلال القيادة السياسية الحكيمة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي آمن بها وبقدراتها التي تمتلكها ودفعها لتتولى المناصب القيادية في الدولة .

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الثورة أزالت الستار عن جماعة مستبدة، كانت سبباً في خلق كافة الأزمات التى واجهتها الدولة سياسيا واقتصاديا وخارجيا اجتماعيا، وتابعت، جاءت ٣٠ يونيو لتصحيح كافة تلك الأخطاء، واصبحنا نشاهد اليوم مصر وهى تتمتع بإنجازات غير مسبوقة، كما أنها حققت معدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها، والأن أصبح اقتصادها يتمتع بصلابة وقوة رغم الأزمات العالمية والمتغيرات الدولية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية على العالم أجمع .

وطالبت النائبة أمل رمزى جموع المصريين بالتلاحم والوقف خلف القيادة السياسية لمواجهة المخططات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن من حين لآخر ، وان نستعيد روح ٣٠ يونيو التى زرعت بداخلنا حب الوطن والدفاع عنه مهما كانت التضحيات