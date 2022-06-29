السفير المصري في بروكسل يبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي والثقافي والسياحي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:28 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، رئيس برلمان إقليم "والونيا" البلجيكي "جون كلود ماركور"، وذلك بمقر البرلمان في مدينة "نامور" عاصمة الإقليم.

تناول السفير المصري سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين على المستوى البرلماني والاقتصادي والتجاري والثقافي والسياحي إلى جانب السياسي.

واستعرض السفير عبد العاطي عملية التحديث والتطوير الشاملة التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وأهمية تشجيع مزيد من الشركات البلجيكية من إقليم والونيا للتعاون مع مصر في مجال الأعمال والاستثمار والاستفادة من الفرص العديدة المتاحة في مصر في قطاعات البنية التحتية والطاقة النظيفة والرقمنة. وقد تم أيضا التأكيد على أهمية حث مزيد من الشركات البلجيكية من منطقة والونيا للمشاركة في البعثة الاقتصادية من الشركات البلجيكية التي ستقوم بزيارة إلى مصر في أكتوبر القادم.

كما تم التطرق إلى فرص التعاون في مجال التحول الأخضر اتصالاً باستضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون على المستويين الثقافي والسياحي، لاسيما في ضوء شغف الشعب البلجيكي وبخاصة الناطقين بالفرنسية بالحضارة الفرعونية والتاريخ والآثار والثقافة المصرية.

كما تم التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة للاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن دورها الهام في مكافحة الإرهاب.