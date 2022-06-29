انت الان تتابع خبر حسم الأمر وبات رسميا- صرف أكثر من 18 مليار جنيه لأصحاب المعاشات قبل العيد – اعرف نصيبك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، أنه سوف بتم البدء في صرف معاشات يوليو 2022 بداية من يوم الجمعة القادم الموافق الأول في الشهر الجديد، مع تطبيق كامل لكافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وأوضحت القباج أنها قامت بتوجيه كافة فروع بنك ناصر الإجتماعي بوضع الحدود القصوي من الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك والمنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، حتي يتمكن أصحاب المعاشات في الحصول علي أموالهم بكل سهولة ويسر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية صرف المعاشات بالاضافة إلي تشكيل لجان مدانية للمساعدة في تسهيل عملية الحصول علي المستحقات الشهرية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن سوف يتم صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات والتي جري الاعلان عنها في شهر أبريل الماضي والتي تقدر بـ13% لجميع أصحاب المعاشات دون استثناء، حيث يحصلون علي أكثر من 21 مليار جينه من الخزانة العامة للدولة.