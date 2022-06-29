محافظ أسوان يشارك فى لقاء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ فى اللقاء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، " مبادرة أسوان خالية من الكربون "والذى نظمته مؤسسة أم حبيبة، لمناقشة استراتيجية التغير المناخى لمحافظة أسوان وكيفية إتخاذ التدابير اللازمة لتحسين البيئة ومجابهة آثار التغير المناخى، وخطة المحافظة للفترة القادمة.
وأشاد المحافظ -فى بيان اليوم الأربعاء- بالدور الرائد والمتميز الذى تقوم به مؤسسة أم حبيبة فى تقديم الخدمات والأنشطة المتنوعة للمجتمع الأسوانى، بما يعكس مدى الإرتباط التاريخى والتلاحم الروحى بين المؤسسة وأبناء المحافظة، وهو الذى يجعلنا نقدم تحية عرفان وإجلال للبيجوم أم حبيبة، التى مر على وفاتها 22 عاما ولكنها حاضرة بإسهاماتها وأياديها البيضاء فى العديد من المجالات الخيرية والخدمية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان الجندى مدير عام مؤسسة أم حبيبة بأن اللقاء الموسع شمل عرض مبادرة فندق صديق للبيئة كمبادرة ونموذج تم تنفيذه بأحد الفنادق بالمحافظة، بجانب عقد عدد من الجلسات الحوارية حول التغيرات المناخية والبيئة المستدامة، وأيضاً سياسة المرونة والصمود والذكاء المناخى فى مواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن اللقاء شهد أيضاً طرح عناصر الخطة الاستراتيجية للتغيرات المناخية حيث سيتم أخذ التوصيات النهائية لكى تكون النواة الأولى لوضع إستراتيجية التغير المناخى فى المحافظة.
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