عاجل- اعتبارا من 3 يوليو.. التعليم تعلن إجراءات ترقيات المعلمين (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الخطاب، أنه فى إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها، المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، يُرجى اتخاذ اللازم نحو التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لكل مديرية، لبدء النظر فى إجراءات الترقى، وذلك بفتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام 2022/2023، باتباع الخطوات التالية:

إجراءات الترقى

1) يتم الترشح للإجراءات اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها لكل من:

من تم خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين فى 31/12/2022.

يكون حاصلاً على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية، وهما تقرير الكفاية للأعوام 2019/2020، 2020/2021.

وتقع على الإدارات التعليمية والمدارس مسؤولية التحقق من ذلك.

2) يتم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس الواقعة فى نطاق كل مديرية، بوجود استيفاء توقيع شاغلى وظائف المعلمين كافة أو ما يقابلها التابعين لهم، بالعلم على بدء إجراءات الترشح اللازمة للترقى، ويعمم على مديرى الإدارات ومديرى المدارس مسؤولية عدم استيفاء توقيع المعلم المرشح بالعلم، ولا يعتد بأى طلب يقدم للترشح للترقى بعد المواعيد المحددة بكتابنا هذا.

3) التنبيه على مسؤولى الحكومة الإلكترونية بالإدارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم من هنا، لمراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المرشحين للترقى، واستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات وذلك خلال الفترة من 3/7/2022، إلى 4/8/2022، على أن يراعى الآتى:

استثناء شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المصابين بمرض مزمن من التدريبات أو الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية، شريطة حصولهم على أمر تنفيذى صادر ومعتمد من شؤون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف أجر، مؤيداً بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم، والمعتمدة من الجهات الحكومية المختصة.

وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات: إجازة مرضى بأجر كامل، إجازة مرضى بنصف أجر، عن طريق مسؤولى الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية، وذلك تطبيقاً للكتاب الدورى رقم 33 الصادر من وزير التربية والتعليم تاريخ 25/10/2015.

تخفض المدة البينية إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها، المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجستير ولمدة عامين للحاصلين على درجة الدكتوراة، وذلك وفقاً للتاريخ المحدد فى البند 1 من الكتاب الدورى المشار إليه، على أن يقوم المعلم باستيفاء بيانات النموذج المرفق والخاص بتحديد مدى استفادته من الدرجة العلمية فى تخفيض المدة البينية خلال مدة خدمته، واعتماده من الإدارة التعليمية.

وتعتبر الإدارة التعليمية مسؤولة عن صحة البيانات الواردة فى النموذج المذكور، ويتم تسليمه إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية التابع له المعلم للقيام بتسجيل ذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المعد لذلك والمرتبط بقاعدة بيانات المعلمين، على أن يتم إتاحة بياناته بعد ذلك ضمن المرشحين للترقى حال استحقاقه، ويجب على المعلم الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يكمل إجراءات ترشحه للترقى عن طريق جهة عمله.

بالنسبة للمعلمين الذين سبق وأن تقدموا لإجراءات الترقى بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقى، سوف يتم إعادة إتاحة بياناتهم لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم لترشيحات إجراءات الترقى إلى وظائف المعلمين للعام 2022/2023، فى حال استيفائهم لشروط التقدم لهذا العام.

4) تتولى الأكاديمية المهنية للمعلمين لاحقاً إصدار منشور يحدد:

البرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى الواردة فى القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

موعد استيفاء ملف الترقى إلكترونيا

ووجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين المديريات التعليمية، بتعميم هذه النشرة الدورية على ديوان المديرية وجميع دواواين الإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة لها، وكذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بالمديرية بالتعليمات المشار إليها، لضمان إعلام المعلمين المرشحين لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام 2022/2023، والتنبيه على المسؤولين فى نطاق المديرية بسرعة تنفيذ ما ورد فى حدود اختصاصاتهم المحددة خلال المدة الزمنية المعلن عنها مع اعتبار الأمر هام وعاجل للغاية وتحت مسؤولية مدير المديرية شخصياً.

دفعة 2015

بدوره قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن كل من يكمل خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى فى 31/12/2022، سوف يتم ترشيحه بصرف النظر عن تاريخ آخر ترقية له سواء 2016 أو 2017، أو ما قبلهما، على أن يتم استيفاء متطلبات ملف الترقى لمن أكمل خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى فى 31/12/2021 أولاً، ثم استيفاء من يكمل خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى فى 31/12/2022.

أما بالنسبة لدفعة 2015، فقال نائب الوزير، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين انتهت من إجراءات ترقية هذه الدفعة، مع مراعاة أقدمة حقوقهم فى الترقية، وأن كل دفعة ستحتفظ بأقدميتها فى الترقية.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن توقيع قرار ترقية دفعة 2015، سيتم قريباً.