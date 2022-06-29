محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالخانكة

جدة - نرمين السيد - وقال الهجان -وفقا لبيان- إن الحملة تأتى ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية وإزالتها فورا.

وتمكنت الحملة من إزالة 17 حالة تم رصد بعضهم من قبل المتغيرات المكانية، والبعض الآخر بالرصد الميدانى، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة ومدينة الخانكة.

وشدد " الهجان" على تكثيف حملات التصدى لأى محاولات للبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإزالتها فى المهد، وتشديد الرقابة والتواجد الميدانى والتصدى الحاسم لكافة صور التعدى، خاصة خلال فترة الإجازات، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

واكد المحافظ القليوبية استمرار حملات إزالة كافة التعديات بجميع قرى ومراكز المحافظة بمشاركة مديرية أمن المحافظه، ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، والتصدى بكل قوة وحزم لجميع التعديات على الاراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء المخالف للحفاظ على حق الدولة والمواطنين.