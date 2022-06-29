طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون الامتحان فى اللغة الأجنبية الأولى

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، اليوم الأربعاء، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) فى امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021 - 2022.





ووفقا لبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، حرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازى إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنه بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التى يوجد بها لجان سير مكفوفين، ولم تتلقى أى ملاحظات.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 2 يوليو 2022 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى).