القائم بأعمال وزير الصحة يتابع خطة تطوير مستشفى أم المصريين 

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بخطة تطوير مستشفى أم المصريين العام بمحافظة الجيزة، وذلك بديوان عام الوزارة.





يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، بما يساهم فى تحقيق رؤية "مصر 2030".

واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول أعمال تطوير مبان المستشفى وعددها 14 مبنى خدمى، وإدارى، بطاقة استيعابية 220 سريرا، وبتكلفة تتعدى الـ 2 مليار جنيه، إذ سيتم رفع كفاءة وتطوير قسم الأورام، ومركز الصدمات، ووحدة المناظير، ووحدة القسطرة القلبية، ووحدة الغسيل الكلوى، والغسيل البريتونى، ورعاية جراحة القلب والمخ والأعصاب، والكبد، وزراعة الكلى والكبد، والجراحة العامة والأطفال، وقسم الحضانات، والعمليات، والإقامة الداخلية، والعيادات الخارجية، وقسم الأشعة، ومركز السموم، ومركز الحروق، ووحدة العلاج بالأكسجين، والاستقبال والطوارئ، وجراحة القدم السكرى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى تطوير المبنى الرئيسى، ومدرسة التمريض، ومبنى سكن الأطباء والتمريض، ومبنى العيادات الخارجية، والذى يضم 16 تخصصا (باطنة، نساء، أطفال، جراحة عظام، جراحة عامة، جراحة مخ وأعصاب، أسنان، علاج طبيعى، أمراض نفسية، جلدية، رمد، أنف وأذن وحنجرة، قلب وإيكو، مسالك بولية، جراحة تجميل وحروق، مركز عيادات السكر ويشمل عيادة جراحة أوعية دموية).

وأكد عبدالغفار أن الوزير أكد على ضرورة تجديد مداخل المستشفى وشبكات الكهرباء، وتطبيق سياسات ومعايير مكافحة العدوى، كما وجه بزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وصحية للمرضى المترديين على المستشفى، وتجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية.

وتابع أن الوزير شدد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية خلال الفترة الزمنية المحددة لأعمال الإنشاء والتطوير، وضرورة تدريب الفرق الطبية وأطقم التمريض العاملة بالمستشفى لرفع كفائتهم العملية، علاوة على التوجيه بمتابعة انتظام سير عمل القوى البشرية العاملة بالمستشفى.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والحوكمة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور سامح العشماوى وكيل وزير الصحة بمحافظة الجيزة، والمهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد شقوير مدير مستشفى أم المصريين العام.