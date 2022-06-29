رئيسة قومى المرأة: ثورة 30 يونيو بمثابة صحوة لجموع المصريين

جاء ذلك خلال تهنئة المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات، ولجانه، وأمانته العامة، الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر العظيم والمرأة المصرية بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.
وأضافت أن هذه الثورة صححت مسار وطن كامل، خرجت فيها نساؤه ورجاله وشبابه وشاباته وأطفاله بكل بطولة وبدون تردد أو خوف من المجهول؛ ليصنعوا درعا لحماية الوطن وليبنوا مجدا جديدا لوطن خالد.
وأوضحت: "أننا ونحن نحتفل بهذه الذكرى يجب أن نتذكر الدور الاستثنائى لنساء مصر اللاتى أدركن مبكراً خطورة ما تقوم به هذه الجماعة المحظورة حيث كانت المرأة المصرية هى أول من تأثرت بحكمها الظالم، حيث حاولت هذه الجماعة المحظورة أن تقيض فيه دور المرأة المصرية وأن تلغى تاريخها المشرف ومساهمتها وأن تحاربها فى وطنها التى أخلصت فى حبه، والتى وقفت دائماً بجانبه، وأرادت أن تنتقص من مكتسباتها وحقوقها التى طالما حاربت من أجلها".
ووجهت رئيسة المجلس، الشكر والتقدير والامتنان للرئيس السيسى، قائلة إنه "رأى المستقبل ببصيرته وحكمته، وهو الذى حمل على عاتقه وبكل بساله إنقاذ وطن هُدد فى عقر داره بالضياع.. وبالاستيلاء عليه وعلى مقدرات شعبه لخدمة جماعة ترفض مسمى "وطن واحد للجميع".
وأضافت "شكراً سيادة الرئيس على كل ما تحقق للمرأة والذى ما كان ليتحقق دون إرادة سياسية واعية مستنيرة وغير مسبوقة، إرادة سياسية عاهدت وأوفت ودافعت وانتصرت لحقوق المرأة المصرية، مصر العظيمة العتية دولة ضربت مثالا يحتذى به فى احترام وتقدير المرأة، إيماناً بأن تمكينها يعد واجبا وطنيا وحقا أصيلا من حقوق الإنسان، خالص أمنياتى من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والرخاء".
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