رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية مستهدفات الموازنة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مستهدفات الموازنة الجديدة التى سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، وما تتضمنه من تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمـو، وخاصة فـى قطاعـات الصناعة والتصـدير، بالإضـافة إلـى دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص، والتوسع فى مجـالات وأنشـطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمى.

وأكد الوزير تنفيذ خطـة إصلاح هيكلية شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وضبط المالية العامة، بالإضافة إلى ذلك، تستهدف موازنــة العــام المــالى 2023/2022 ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضـباط المـالى وذلـك بـالتوازى مع العمل على توسـيع شبكة الحماية الاجتماعية.

كما اطلع وزير المالية، رئيس الوزراء، على جهود الوزارة فى تنفيد جوانب الإصلاحات الأخرى فى وزارة المالية، وفى مقدمتها منظومتا الضرائب والجمارك، بما فى ذلك توسيع القاعـدة الضريبية من خلال الحد من أساليب التهرب الضريبى.