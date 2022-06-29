انت الان تتابع خبر منخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وغداً بسبب سيطرته على البلاد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء وغداً الخميس 30 يونيو 2022، وتم التحذير من الحرارة الشديدة التي توجد في جميع المحافظات، وهي من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الجميع يومياً.

ارتفاع نسبة الرطوبة ليلاً ونهاراً بكل المحافظات

وحرص جميع خبراء هيئة الأرصاد الجوية على التحذير من ارتفاع نسبة الرطوبة وهي تصل لـ 80% أثناء ساعات الليل، وتسجل 30% في النهار، وتوقعوا أيضاً أن ينتشر طقس حار في النهار على القاهرة والوجه البحري إلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

منخفض الهند الموسمي

وقامت الأقمار الصناعية برصد نشاط الرياح أثناء ساعات الليل على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتم التحذير من حالة الطقس وبشكل خاص مع تقدم امتداد منخفض الهند الموسمي، وتزداد نسبة الرطوبة وهذا ما أدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس، وتكون بقيمة تصل لـ 3 درجات مئوية، وتظل جميع الأجواء جافة وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

القاهرة والوجه البحرى 34- 24

السواحل الشمالية 30- 23

جنوب سيناء 37- 27

شمال الصعيد 38- 24

جنوب الصعيد 39- 27

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس:

القاهرة والوجه البحرى 33- 23

السواحل الشمالية 30- 23

جنوب سيناء 37- 27

شمال الصعيد 38- 24

جنوب الصعيد 39- 27