انت الان تتابع خبر حقيقة منع دخول الأطفال الأقل من السن الأهرامات بالجيزة.. خوفاً على سلامتهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر على العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار حول صدور قرار بمنع دخول الأطفال الأقل من السن القانوني نهائياً لمنطقة الأهرامات، ولكنه تم التواصل مع وزارة السياحة والآثار للتعرف على الحقيقة كاملة.

حقيقة منع دخول الأطفال الأقل من السن الأهرامات بالجيزة نكشفها

وتواصل مجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار وهي التي نفت كل هذه الانباء، وأكدت انه لا صحة لهذا الخبر نهائياً، ولم يتم إصدار أي قرارات بخصوص هذا الأمر، وأوضحح أنه مسموح بدخول جميع الاطفال بدون السن القانونية بجميع المناطق الأثرية في كل المحافظات بما فيها الأهرامات.

شروط دخول الاطفال الاقل من السن للأهرامات

وشرط لدخول الأهرامات أن توجد رقابة عليهم سواء من قبل أولياء الأمور أو مشرفي الرحلات المدرسية، وهذا بغرض حمايتم أولاً وتعريفهم بالحضارة والتاريخ المصري بدون الإضرار بالسياحة وزوار مصر، وعدم حدوث أي سلوكيات خاطئة.

وتمت الإشارة إلى أنه يطلب من جميع زوار المناطق الأثرية إظهار إثبات الشخصية قبل أن يتم قطع التذكرة، وبعدها يتم احتساب قيمة التذكرة على حسب سن الزائر أو تقدير من يتم إعفائهم من الدخل.