انت الان تتابع خبر السر النفسي وراء قاتل نيرة أشرف .. العظمة والرفض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هالة منصور، خلال لقاء لها لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إن معدة المجتمع المصري أصبحت سريعة الهضم في امتصاص الصدمات.

وأكدت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، أنه بدأنا نرصد حالة عنف غير مبررة، مشيرًا إلى أنه أصبحت تشكل ظاهرة في المجتمع.

وتابعت أستاذ علم الاجتماع، أنه يجب الاهتمام بالحالات العامة التي كانت سببًا في ارتكاب الجرائم، مؤكدة أن غياب المرجعيات يؤدي إلى انتشار الغرائز ويساعد على حدوث الجرائم.

وأشارت هالة منصور إلى أن بعض من يقومون بارتكاب الجرائم يشعرون بندم شديد، ويحاولون إخفاء معالم الجريمة، مؤكدة أن قاتل نيرة أشرف كان لديه حالة استنكار لرفضها له وكان يشعر بالعظمة، وتلك السمات كانت سببًا في ارتكاب الجريمة.