انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد مباراة سيراميكا.. كيف أعاد فيريرا أمجاد دوري ٢٠١٥ إلى الأذهان ؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707795/بعد-مباراة-سيراميكا-كيف-أعاد-فيريرا-أمجاد-دوري-٢٠١٥-إلى-الأذهان

أعاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، نادي الزمالك إلى صدارة الدوري المصري الممتاز، عقب توليه مسئولية تدريب الفريق في مارس الماضي خلفاً لـ الفرنسي كارتيرون، الذي رحل لتدريب فريق الاتفاق في الدوري السعودي.

دوت الخليج

ترك كارتيرون، نادي الزمالك في مأزق سواء بعد الهزيمة بثلاثة أهداف أمام نادي الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا وتوديعه منافسات البطولة بشكل شبه رسمي، أو هزيمته أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل 3 في مباراة الدور الأول من دوري هذا الموسم، ورحل بشكل رسمي، وبعدها أعلنت القلعة البسضاء عودة البروفوسير جوسفالدو فيريرا من جديد لتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض، مستبشرين بخلافته الأولى عام 2015 خيراً، حيث تمكن وقتها صاحب الـ 76 عام من التتويج رفقة الفرسان بثنائية تاريخية ( الدوري، كأس مصر).

وبعد عودة فيريرا، لتولي قيادة الفريق من جديد، كانت هناك حالة انقسام بين مشجعي القلعة البيضاء ما بين مؤيد لعودته، وما بين رافض فكرة تدريبه للفريق من جديد وذلك بسبب تقدمه في العمر.

صاحب الـ 76 عام، أثبت وجهة نظر البعض الخاطئة و التي كانت رافضة لمجئيه لتدريب الفريق من جديد، وأعاد هيبة الفريق من جديد وجمع شمل النادي، ووصل به لصدارة الدوري الممتاز، حيث قادهم إلى الآن في 14 مباراة، فاز في 9 مواجهات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر 3 مواجهات، بمجموع نقاط وصل لـ 51 نقطة.

قاد المحنك، نادي الزمالك للمنافسة بشدة على لقب دوري هذا العام، وأعاد بالمستوى الذي وصل به الفريق تحت قيادته، إلى الأذهان ما قام به هو نفسه مع الفريق ولكن في دوري عام 2015 والذي تُوج به الفريق للمرة الثانية عشر في تاريخه.

بات الجمهور الأبيض، مستمتعاً بأداء اللاعبين في الملعب، فبعد أن افتقد الفريق للحماس وطغيان الروح، استطاع فيريرا أن يعيد لك مرة أخرى، وأصبح الفريق منافساً بشدة على لقب الدوري للمرة الثانية له على التوالي، فقد نجح العام الماضي في التتويج به تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان قد حقق الفريق، الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا، بنيتجة 3/2، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وسجل أهداف الزمالك، كل من ( إمام عاشور، سيف الدين الجزيري،، أحمد سيد زيزو)، فيما سجل لـ سيراميكا كلاً من ( شادي حسين، سيف تيكا).

ويتصدر الفارس الأبيض بعد هذا الفوز، صدارة الدوري برصيد 51 نقطة، جمعهما من الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات.