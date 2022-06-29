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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707794/النائب-سليمان-وهدان-يهنىء-الرئيس-السيسي-والشعب-المصري-والقوات-المسلحة-بثورة-30-يونيو-ويؤكد-بداية-خارطة-إنقاذ-مصر

هنأ النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، الشعب المصرى والقوات المسلحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ثورة يونيه المجيدية التي كانت نقطة تحول في التاريخ المصري، والعودة بمصر إلى مسار التنمية والتقدم.

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وقال "وهدان"، إن ثورة 30 يونيو كانت سببا في إنقاذ مصر من شرور الجماعة الإرهابية، مشيرا إلي أنها حاولت تفكيك مفاصل الدولة لتمكين الإرهاب من الدولة.

ملحمة تاريخية

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، علي دور القوات المسلحة في حماية إرادة الشعب المصري، لتسطر ملحمة تاريخية ستعيش في تاريخ القوات المسلحة، مؤكدا أن هذه الثورة شارك فيها ملايين المصريين الذين شعروا بالخطر من وجود جماعة الشر في الحكم.

واختتم وهدان، قائلا: "30 يونيو كانت بداية تنفيذ تنفيذ خارطة إنقاذ مصر، قائلا:" الشكر والتقدير للرئيس السيسي، والقوات المسلحة علي دورهم في إنقاذ مصر.