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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707792/سحب-3111-رخصة-قيادة-لعدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني-وتحرير-1788-مخالفة-للدرجات-النارية

وجهت وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، ونجحت في سحب، 3111 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 1788 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتم رفع 60 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

مهلة الملصق الإلكتروني

فيما انتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين بوحدات المرور

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمة الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بجسر السويس

وقع منذ قليل حادث تصادم، بين 3 سيارات بطريق جسر السويس أمام منطقة العرب، ونتج عن ذلك إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات القريبة، وتعرض سائق منهم لإصابة خطيرة وسط حالة حرجة نحو صحته.

بداية الحادث

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بشارع جسر السويس، إثر اصطدام 3 سيارات، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بعضهم في حالة خطرة.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور تم انتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقلهم إلى بعض المستشفيات القريبة من المنطقة.

مشاجرة بالأسلحة والكلاب في أوسيم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف حقيقة تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (خناقة شوارع بأسلحة حادة وكلاب شرسة بين مواطنين أعلى دائرى أوسيم).

فحص الفيديو

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (4 أشخاص – "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بالجيزة)، طرف ثان (شخصين – "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بقنا) إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قاما بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.