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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707788/الناتو-روسيا-تشكل-تهديدا-مباشر-على-أمن-دول-الحلف-والصين-ليس-خصما

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ، ينس ستولتنبرغ، يوم الأربعاء، خلال قمة الحلف والتي تنعقد فى مدريد بأن روسيا تمثل تهديد مباشر لأمن دول حلف شمال الأطلسى لافتا إلى أن التحالف يواجه أكبر تحد له منذ الحرب العالمية الثانية جراء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

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الناتو : روسيا تشكل تهديد لنا

وذكر ستولتنبرغ :" سنقول بوضوح خلال القمة التي ستراجع خارطة طريق الحلف للمرة الأولى منذ عام 2010، روسيا تمثل تهديد مباشر لأمننا".

كما أوضح الأمين العام لحلف الناتو بأن :" قادة الحلف يجتمعون فى خضم أخطر أزمة أمنية نواجهها ستكون هذه قمة تاريخية وتحولية".

ووفق وكالة الأسوشيتد برس أضاف ستولتنبرغ بأن :" التحالف سيوافق على الردع ليتمكن من نشر المزيد من التشكيلات القتالية إلى جانب نشر المزيد من المعدات الموجودة مسبقا فى أوروبا الشرقية بحلول العام المقبل"

وتابع أن :" حلف شمال الاطلسي يقوم بأكبر إصلاح شامل لضمان دفاعنا الجماعي منذ نهاية الحرب الباردة".

الناتو: الصين لا تشكل خصما للحلف

وتعليقا على موقف حلف الناتو من الصين قال الأمين العام لحلف الناتو أن :”الصين لا تشكل خصما للحلف، إلا انها تشكل تحديات لقيامنا ومصلحتنا وأمننا”.

ابرز القضايا الحاضرة خلال قمة الحلف

ويشار إلى أن خلال القمة سيتم تناول العديد من القضايا الهامة حيث سيتم اجراء نقاش حول المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو، كما سيحدد الحلف نهج الناتو حول قضايا متنوعة ما بين الأمن السيبراني إلى تغير المناخ فضلا عن التوسع الاقتصادي والعسكري المتنامي.

ومن الجدير بالذكر سيشارك للمرة الأولى فى هذا الحلف قادة اليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية كضيوف مما يعكس الأهمية المتزايدة لمنطقة المحيطين الهادي والهندي