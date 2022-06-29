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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707786/3-سيارات-إصابة-10-أشخاص-في-حادث-تصادم-بجسر-السويس

وقع منذ قليل حادث تصادم، بين 3 سيارات بطريق جسر السويس أمام منطقة العرب، ونتج عن ذلك إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات القريبة، وتعرض سائق منهم لإصابة خطيرة وسط حالة حرجة نحو صحته.

بداية الحادث

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بشارع جسر السويس، إثر اصطدام 3 سيارات، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بعضهم في حالة خطرة.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور تم انتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقلهم إلى بعض المستشفيات القريبة من المنطقة.

مشاجرة بالأسلحة والكلاب في أوسيم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف حقيقة تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (خناقة شوارع بأسلحة حادة وكلاب شرسة بين مواطنين أعلى دائرى أوسيم).

فحص الفيديو

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (4 أشخاص – "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بالجيزة)، طرف ثان (شخصين – "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بقنا) إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قاما بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض علي شخص بالقاهرة لإتجار بالنقد الأجنبى

نجح رجال الشرطة بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى، خارج السوق المصرفي، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"

اعتراف المتهمين

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عصابة سرقة الدراجات النارية

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض علي تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"

التحريات

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بعرض دراجة نارية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية .

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وتبين أنهما ("لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " وتبين أنها مُبلغ بسرقتها

مواجهة المتهمين

وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب وإعترفا بسرقة دراجة نارية أُخرى بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة المشار إليها وأمكن التوصل لمالكها وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتان وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.