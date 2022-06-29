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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707785/اللواء-طارق-نصير-مهنئا-الرئيس-السيسي-بالذكرى-التاسعة-لثورة-30-يونيو-عبرت-عن-الثوابت-المصرية-والانتماء-للوطن

هنأ النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى التاسعة على ثوره 30 يونيو العظيمة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر.

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عبرت عن الثوابت المصرية

قال اللواء طارق نصير، أن ثورة 30 يونيو عبرت عن الثوابت المصرية وهو الانتماء للوطن وأن خروج الملايين من أبناء هذا الشعب الأصيل في هذا اليوم ورفضهم لاي محاوله لمحو هويتهم الوطنية يؤكد على أصالة هذا الشعب وارتباطه وحبه لوطنه.

وأضاف: خلال السنوات الماضية استطاعت مصر بقيادتها الرشيدة وإصرار شعبها وبطولات قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية أن نحمي وطننا مصر من الوقوع في هوة الفوضى وهو المخطط الذي كان مرسوم لها من قوى الشر وأذرعتها المتمثله في جماعه الإخوان الإرهابية، مشيدا بالشعب المصري الذي تحمل الإصلاحات الاقتصادية وقراراته الصعبة ورغم ذلك واجهها بشجاعة وصمود فهو يدرك أن نيل المطالب لا يأتي بالتمني إنما بالعمل والتضحية والصبر.

الجمهورية الجديدة

وأكد نصر، أنه في الذكرى التاسعه من ثورة الثلاثين من يونيو على تجديد العهد والمحافظة على مصر ولا نبخل عليها بالجهد والعطاء متمسكين بتحقيق أحلامنا ومتسلحين بالعزم والإرادة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية للنهوض بمصر على جميع المستويات وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

ودعا وكيل اول لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ المولى عز وجل ان يحفظ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةوأن يسدد خطاه لما فيه الخير للبلاد