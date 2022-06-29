انت الان تتابع تفاصيل خبر النائبة أمل رمزي: 30 يونيو قضت على مخططات الجماعة الإرهابية وأعادت للدولة مكانتها القيادية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707783/النائبة-أمل-رمزي-30-يونيو-قضت-على-مخططات-الجماعة-الإرهابية-وأعادت-للدولة-مكانتها-القيادية

تقدمت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال الشرطة والقوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

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وقالت رمزي، في بيان لها، إن ثورة 30 يونيو صححت مسار دولة بأكملها، وقضت على الفوضى الخلاقة التي ابدعت جماعة الإخوان في تنفيذها وفقا لأجندات وأطماع خارجية رأت أن استمرار الفوضى ونزع الأمن والاستقرار داخل الدولة عاملان أساسيان من عوامل استنزاف خيراتها .

ثورة ٣٠ يونيو أعادت للمرأة كرامتها ومكانتها

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن حكم جماعة الإخوان لمصر يعد العام الأسوأ في تاريخ الدولة وتم انتهاك حقوق العديد من الفئات مثل الأقباط و المرأة التي تم إهدار حقوقها وكرامتها وقيمتها، وعملت الجماعة على تهميش دورها وأبعادها عن المشاركة في الحياة السياسية أو أن يكون لها أى دور قيادي في بناء الدولة .

وأكدت عضو مجلس الشيوخ ، أن ثورة ٣٠ يونيو أعادت للمرأة كرامتها ومكانتها، وأصبحت تتمتع بكافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعيش عصرها الذهبي تحت ظلال القيادة السياسية الحكيمة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي آمن بها وبقدراتها التي تمتلكها ودفعها لتتولى المناصب القيادية في الدولة .

معدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الثورة أزالت الستار عن جماعة مستبدة، كانت سبباً في خلق كافة الأزمات التى واجهتها الدولة سياسيا واقتصاديا وخارجيا اجتماعيا، وتابعت، جاءت ٣٠ يونيو لتصحيح كافة تلك الأخطاء، واصبحنا نشاهد اليوم مصر وهى تتمتع بإنجازات غير مسبوقة، كما أنها حققت معدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها، والأن أصبح اقتصادها يتمتع بصلابة وقوة رغم الأزمات العالمية والمتغيرات الدولية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية على العالم أجمع .

وطالبت النائبة أمل رمزى جموع المصريين بالتلاحم والوقف خلف القيادة السياسية لمواجهة المخططات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن من حين لآخر ، وان نستعيد روح ٣٠ يونيو التى زرعت بداخلنا حب الوطن والدفاع عنه مهما كانت التضحيات