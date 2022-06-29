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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707781/النائب-أحمد-البنا-ثورة-30-يونيو-بداية-عهد-جديد-لمصر

أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أن ثورة ٣٠ يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر بل والمنطقة العربية والعالم، نظرا لأنها كانت كشفت قناع الجماعة الإرهابية أمام العالم، مشيرا إلي أنها من أهم وأكبر الثورات التى شهدتها البلاد عبر تاريخها، فهى ثورة شعب بامتياز حماها الجيش بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنقذت مصر من مخططات قوى الشر.

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بداية عهد جديد لمصر

وقال البنا في تصريح له اليوم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو: سيظل ذلك اليوم بمثابة حدا فاصلا بين ماكانت تعانى منه البلاد من محاولات لمحو الهوية المصرية وسفك الدماء في الميادين وتدمير كافة المرافق والخدمات إلي عهد جديد للدولة المصرية ممتلئ بالإنجازات في شتى القطاعات وشاهدا على بناء الجمهورية الجديدة.

انطلاق فعاليات الحوار الوطنى

وتابع النائب أحمد البنا: يتزامن حلول ذكرى ثورة ٣٠ يونيو هذا العام مع انطلاق فعاليات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كافة التيارات السياسية والأطياف المختلفة بالمجتمع، مؤكدا أن ذلك الحوار الوطنى هو استكمال لأهداف ثورة ٣٠ يونيو في بناء دولة وطنية حديثة تتفق مع آمال وطموحات الشعب المصري في الجمهورية الجديدة.

ووجه النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، التحية لقائد المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وهيئة الشرطة وللشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو ، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات خلال الـ ٨ سنوات الماضية لم تشهده البلاد عبر تاريخها، قائلا، يكفى استعادة مصر لمكانتها اقليميا وعالميا فخر المصريين بالخارج بجنسيتهم المصرية، بالإضافة إلى ما شهدته البلاد من طفرة غير مسبوقة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، إلى جانب استعادة الاستقرار في كل شبر بأرض مصر بفضل تكاتف الشعب مع الجيش والشرطة.