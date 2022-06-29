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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707780/رئيس-برلمانية-مصر-الحديثة-مصر-شهدت-نهضة-تشريعية-غير-مسبوقة-بعد-ثورة-30-يونيو-مهدت-الطريق-للجمهورية-الجديدة

هنأ النائب هشام هلال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، موضحًا أن هذه الثورة كانت بمثابة بريق الأمل للمصريين لخروجهم من نفق الأخوان المظلم الذي كان يريد وقوع الدولة المصرية وسيرها للهاوية.

رئيس برلمانية مصر الحديثة: ثورة يونيو أنقذت الدولة المصرية من مخططات الإخوان الظلامية

وتابع النائب هشام هلال، في بيان صادر عنه أن الشعب المصري خرج بكافة طوائفه من أجل صنع ثورة كانت ولا زالت تمثل علامة فارقة في تاريخ الشعب المصري، حيث جاءت مبينة لرفض الشعب من جماعات الظلام وما قامت به أثناء حكمها للبلاد.

واشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، النائب هشام هلال، إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو لم تهدأ جماعات الأخوان الإرهابية حيث دأبت بكافة مساعيها عبر أذرعها المنتشرة، للتحريض المستمر على هذه الثورة والتشكيك فيها .

هشام هلال: محاولات الأخوان للتحريض ضد ثورة 30 يونيو باءت بالفشل بسبب وعي الشعب المصري

واستطرد النائب هشام هلال أن كل محاولات جماعة الإخوان، باءت بالفشل بسبب وعي الشعب المصري ودرايتهم بأن محاولاتهم كانت لمصالحهم الشخصية وليس من أجل الوطن كما كانوا يزعمون دائما، وهو ما أثبتته الايام بعد ذلك.

واكد هلال أن الجيش المصري أثبت للعالم اجمع آنه جيش وطني شريف حين انحاز لارادة الشعب، تحت قيادته الوطنية المخلصة، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستكمل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة حديثه موضحا أن ملحمة 30 يونيو جعلت مصر تبدأ عصر جديد ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة، والذي سيكون أساسها التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف النائب هشام هلال، أن المرحلة الجديدة التي بدأتها الدولة المصرية في حاجة لمساندة الشعب العظيم وأن يقف بجانب قيادته السياسية من أجل تخطي كافة التحديات والعراقيل التي تواجهها، معقبا:" نريد الاصطفاف من أجل الوطن للصمود بقوة امام التحديات الراهنة ".

واختتم أن الفترة التي تلت ثورة يوينو شهدت صدور قوانين وتشريعات غير مسبوقة أحدثت حالة من التكامل في هذا المجال ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة، منوها ان هدف معظم هذه التشريعات الصادرة كان تحسين وضع الدولة ومكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار.