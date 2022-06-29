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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707779/اعرف-موعد-مباراة-الأهلي-وسموحة-في-الدوري-المصري-والقنوات-الناقلة

يبحث الجمهور عن موعد مباراة الأهلي في الدوري، والقنوات الناقلة، حيث يلتقي الفريق مع نادي سموحة في إطار الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، على ملعب الإسكندرية.

دوت الخليج يرصد موعد مباراة الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة:

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

موعد مباراة الأهلي في الدوري، ستكون في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم أمام فريق سموحة، في الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف ستاد الإسكندرية هذا اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

أما عن القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي في الدوري، فستُذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورتس، يف تمتم التاسعة والنصف مساءًا.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام سموحة

أما عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي، فمن الممكن أن يدخل المباراة بالعناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول.

مشوار الأهلي في الدوري المصري

_ خاض الأهلي قبل لقاء سموحة اليوم 19مباراة.

_ فاز الشياطين الحمر في 13 مباراة، تعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي.

_ الفريق سجل 42 هدف، وهو أقوى خط هجوم في المسابقة، واستقبلت شباكه 16 هدف وهو أيضاً الأقوى دفاعياً من بين أندية الدوري الممتاز.

_ يعد محمد شريف هو هداف الفريق برصيد 7 أهداف،ويليه علي معلول برصيد 6 أهداف، ثم بيرسي تاو 5 أهداف.

_ الأهلي هو ثالث أكثر الأندية تحقيقاً للفوز في جدول المسابقة بواقع 13 فوزاً، ويسبقه كلاً من الزمالك 16 مباراة فوز، وبيراميدز في 14.

_ المارد الأحمر هو الأقل خسارة في جدول المسابقة بتلقيه خسارة وحيدة أمام فريق المصري البورسعدي بنتيجة هدف دون رد.

_ فاز الأهلي بنتيجة 4 أهداف في أكثر من 5 مباريات، وهزم الزمالك بنتيجة 5/ 3، وهي أكبر مباراة في الدوري شهدت حصيلة تهديفية ومعها مباراة سموحة والاتحاد السكندري، التي انتهت بنتيجة 4/4 في الدور الأول.

_ في حال فوز الأحمر بمؤجلاته أمام كل من ( الجونة، المقاولون العرب، الإسماعيلي)، سيوسع الأهلي الفارق بينه وبين الزمالك إلى 5 نقاط، حيث يصل الأهلي بعدها للنقطة 56، ويتصدر جدول ترتيب المسابقة لأول مة منذ تصدره في الدور الأول في أول 7 جولات.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي، ويأمل في تحقيق الفوز على فريق سموحة خلال لقاء اليوم.

أما سموحة، فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة، جمعهما من الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مثلهما، وخسر 4 لقاءات، ويطمح لـ تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم لتجازو فيوتشر في جدول الترتيب، حيث يتواجد الأخير في الترتيب.