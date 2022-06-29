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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707778/شوبير-حالة-واحدة-تعوق-مفاوضات-الأهلي-مع-بن-شرقي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن تعاقد النادي الأهلي مع لاعب الزمالك أشرف بن شرقي، والذي أعلن رحيله عن النادي بعد نهاية تعاقده وعدم توصل لاتفاق لتجديد عقده مع الفارس الأبيض.

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وأكد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي المذاع على راديو “ أون سبورت”، على أن المغربي يحق له التوقيع لأي نادي وفي أي دوري، طالما سيصبح حراً بعد نهاية تعاقده مع الزمالك، لذا توقيعه لأي نادي سيكون على حسب العرض المالي وكذلك رغبة اللاعب.

وأضاف: “ أما عن تعاقد النادي الأهلي مع بن شرقي، اللاعب هيطلب 3 مليون دولار، وده رقم كبير جداً، وممكن سيبب مشكلة في أوضة اللبس، فهناك لاعبين مثل الشناوي، أفشة، عمرو السولية،سيطالبون بالتساوي مع بن شرقي إذا تم التوقيع معه، وستحدث أزمة، لذا أتوقع أن النادي الأهلي لن يتعاقد مع المغربي بن شرقي”.

ومن ناحية أخرى، كشف شوبير، الكواليس التي دارت داخل اجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي، والخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد لفريق الكرة ريكاردو سواريس.

وأكد شوبير، على أنه كان هناك إتفاق كلي من جانب أعضاء مجلس الإدارة على سواريس، ومحمود الخطيب رئيس النادي كان يصمم على استكمال ميشيل يانكون في منصبه، ولكن سواريس، أكد أنه لديه مدرب حراس جيد وصغير السن أيضاً، لذا تم الاستقرار على رحيل ميشيل، عن الفريق الأول، ولكن الخطيب تحدث معه وعرض عليه التواجد في قطاع الناشئين، وافق السويسري على هذا الاقتراح.

وأضاف شوبير: “ الخطيب تحدث بالأمس مع الفريق، عن المرحلة المقبلة وعن المشروع الذي يخطط له النادي بالتعاقد مع البرتغالي سواريس، وأكد لهم على ضرورة الفوز في مباراة اليوم أمام فريق سموحة في الدوري، وبعدها أقنع يانكون بالتواجد ضمن قطاع الناشئين بالنادي”.

واستكمل: “ لو ظروف الطيران خدمت سواريس، يبقى هيتواجد النهارده في ملعب مباراة الفريق ضد سموحة، وبعدها سيقدمه النادي الأهلي في مؤتمراً صحفياً غد الخميس الموافق 30 من يونيو الجاري”.