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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707776/خيرسون-الأوكرانية-تستعد-لإجراء-استفتاء-للأنضمام-إلى-روسيا

دوت الخليج

استفتاء لضم خيرسون إلى روسيا

وافادت وكالة “تاس” للأنباء نقلا عن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية فى خيرسون، أن المنطقة بدأت الاستعدادات من أجل إجراء استفتاء للأنضمام إلى روسيا وبعد ذلك ستصبح أرض روسيا بالكامل .

وقال ستريموسوف عبر قناته على تلغرام:" نحن نستعد للاستفتاء وسنجريه، ستتخذ مدينة خيرسون قرارا وتنضم إلى الأراضي الروسية، يمكن أن تكون مثل دولة واحدة، حيث لا تتعايش الشعوب متعددة الجنسيات فقط فيها حيث تكون موحدة كاملة، مثل أسرة واحدة من شعوب روسية".

ويشار إلى انه فى وقت سابق كان نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية فى خيرسون قد صرح بأن :" الاستفتاء سيمنح الحق لمنطقة خيرسون لتقرير مصيرها، حيث ستشمل المرحلة القادمة انتخابات تجري مباشرة على منطقة خيرسون المحررة".

منذ الغزو ..خيرسون أول مدينة تسقط

ويذكر أن منطقة خيرسون المطلة على البحر الأسود هى أول مدينة أوكرانية تسقط فى أيدي القوات الروسية. وأدخلت منطقة خيرسون فى الأول من مايو عملة الروبل فى التداول الى جانب عملة الهريفنا، حيث ستكون العملتان مقبولتان لمدة أربعة أشهر، ليتم بعد ذلك اعتماد عملة الروبل الروسية.

أهمية الإستراتيجية لخيرسون

ومن الجدير بالذكر أن منطقة خيرسون ذات أهمية استراتيجية لروسيا حيث تقع فى جنوب أوكرانيا وهى تعتبر ميناء مهما ورئيسيا على البحر الأسود وعلى نهر دنيبرو ويبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف نسمة كما انها تطل على بحر آزوف من الجنوب الشرقي والبحر الأسود من الجنوب الغربي كما انها تمثل حلقة وصل بين شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا فى عام 2014 وإقليم دونباس الواقعة فى شرقى أوكرانيا.