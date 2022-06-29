انت الان تتابع تفاصيل خبر يبدأ العمل بها الأسبوع المقبل.. رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية مستهدفات الموازنة الجديدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707791/يبدأ-العمل-بها-الأسبوع-المقبل-رئيس-الوزراء-يستعرض-مع-وزير-المالية-مستهدفات-الموازنة-الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً، اليوم، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية.

دوت الخليج

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مستهدفات الموازنة الجديدة التي سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، وما تتضمنه من تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمـو، وخاصة فـي قطاعـات الصناعة والتصـدير، بالإضـافة إلـى دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص، والتوسع في مجـالات وأنشـطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد الوزير تنفيذ خطـة إصلاح هيكلية شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف موازنــة العــام المــالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضـباط المـالي وذلـك بـالتوازي مع العمل على توسـيع شبكة الحماية الاجتماعية.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية مستهدفات الموازنة الجديدة

كما اطلع وزير المالية، رئيس الوزراء، على جهود الوزارة في تنفيد جوانب الإصلاحات الأخرى في وزارة المالية، وفى مقدمتها منظومتا الضرائب والجمارك، بما في ذلك توسيع القاعـدة الضريبية من خلال الحد من أساليب التهرب الضريبي.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بحضور الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام غير مسبوق بقطاع السياحة والآثار، وما تقدمه من دعم ومساندة، من أجل تعزيز المكانة الرائدة لمصر دولياً في سوق السياحة، والحفاظ على تراث مصر الحضاري الفريد، وكذا الوقوف إلى جانب قطاع السياحة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد العناني، مستجدات الحركة السياحية الوافدة، والجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية على السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير السياحة أطلع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز دور صندوق دعم السياحة والآثار، من أجل تعظيم دور الصندوق في القيام بمهامه ومنها دعم وتطوير القطاع السياحي، والترويج للمقاصد السياحية المصرية، لا سيما بعد أن تم تنويع وزيادة موارد الصندوق لتصبح ١٥ مورداً، بدلاً من مورد واحد فقط.