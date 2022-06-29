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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707790/الرئيس-السيسي-يؤكد-على-خصوصية-العلاقات-الوثيقة-بين-مصر-والبحرين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحريني.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يؤكد على خصوصية العلاقات الوثيقة بين مصر والبحرين

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي مجالات التعاون الثنائي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع البحرين تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري البحريني من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

ولي العهد البحريني يؤكد على تقدير المملكة لمصر قيادة وشعبا

من جانبه، رحب سمو ولي العهد البحريني بالسيد الرئيس، مؤكداً على التقدير والمودة التي تكنها مملكة البحرين لمصر قيادةً وشعباً في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن الدور الهام للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالبحرين كجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين، ومن ثم حرص الجانب البحريني على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

تعزيز وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين

وقد تم التوافق خلال اللقاء على تعزيز وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوي بين البلدين بهدف دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر والبحرين، كما تناول اللقاء كذلك تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي واستقرار الدول والشعوب العربية.