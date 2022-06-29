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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707787/الرئيس-السيسي-يلتقي-الأمير-سلمان-بن-حمد-ولي-عهد-البحرين

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحريني.

وكان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الثلاثاء، بقصر الصخير، في زيارة رسمية، تستغرق يومين، وأقيمت مرسام الاستقبال الرسمية.

دوت الخليج

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اختتم، اليوم، الثلاثاء، زيارته إلى سلطنة عمان، ناقش مع نظيره سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، تطورات القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأزمة اليمنية.

وخلال اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي والسلطان هيثم، صباح اليوم الثلاثاء، بقصر العلم العامر بالعاصمة مسقط، تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية، وصولًا إلى تسوية سياسية مستدامة تنهى معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبي طموحاته، مع التشديد على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.

سلطان عمان يشيد بدور مصر في حفظ أمن المنطقة العربية

وأشاد السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، بالدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد جلسة مباحثات منفردة بين الرئيس السيسي وسلطان عمان، وتبادل الزعيمان الرؤى بشأن القمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية الشقيقة.