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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /707782/الآن-رابط-الاكاديمية-المهنية-للمعلمين-2022-تعرف-على-الشروط

يبحث العديد من المعلمين على الرابط الإلكتروني للأكاديمية المهنية للمعلمين، لسرعة التسجيل والتقديم للاختبارات للحصول على شهادات الترقي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح الباب أمام المعلمين للحصول على شهادة صلاحية الترقي للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

ونبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على مسئولي الحكومة الإلكترونية بالإدارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم /http://academy.emis.gov.eg لمراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المرشحين للترقي، وإستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات وذلك خلال الفترة من 2022/7/3 إلى 2022/8/4 .

رابط تقديم الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

وقبل التقديم للحصول على شهادة الصلاحية والترقي، هناك العديد من الشروط الواجب توافرها عند التقديم، ومنها أن يمر خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 2022/12/31، وأن يكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية وهما تقرير الكفاية، وأن يكون المرشح على رأس العمل.

ويتاح للمعلمين المرشحين للحصول على شهادات الترقي، الدخول على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين عبر الرابط التالي: http://pat.edu.eg/

استثناء هؤلاء المعلمين

وقررت الأكاديمية المهنية للمعلمين، استثناء شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المصابين بمرض مزمن من التدريبات أو الإختبارات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شؤون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر مؤيدا بالمستندات الطبية الداله على مرضهم و المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة، وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات أجازة مرضى بأجر كامل - أجازة مرضى بنصف الأجر وذلك عن طريق مسؤلى الاحصاء بالادارات والمديريات التعليمية ، وذلك تطبيقا للكتاب الدوري رقم (33) والصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 2015/10/25 .

تخفض المدة البينية للترقية إلى وظائف المعلمين - أو ما يقابلها - المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجستير ولمدة عامين للحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك وفقا للتاريخ المحدد.