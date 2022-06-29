وزيرة الهجرة والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تلتقيان المصريات بالخارج المشاركات في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:26 صباحاً - الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج تدريب المصريات بالخارج

السفيرة نبيلة مكرم: برنامج تدريب المصريات بالخارج يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمرأة داخليا وخارجيا

الدكتورة رشا راغب: البرنامج يضمن تأهيلا كاملا للمصريات بالخارج للمشاركة في خطط التنمية

الدكتورة شريفة شريف: البرنامج يحقق هدف المساواة بين الجنسين ضمن رؤية مصر 2030

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ممثلة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في لقاء عبر تطبيق zoom، مع المشاركات بالبرنامج التدريبي الأول من نوعه للمصريات بالخارج، والتي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ويقدم البرنامج حزما تدريبية للمصريات بالخارج من البرنامج المتخصصة للتأهيل للقيادة والإدارة واطلاعهن على كافة مستجدات الدولة المصرية.

وعقب انتهاء اللقاء، انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي المقدم إلى المصريات بالخارج من كل دول العالم، حيث يستهدف التواصل مع المصريين حول العالم عبر منصة الأكاديمية الوطنية الإلكترونية، يقدم حزما تدريبية عن القيادة والإدارة وأحدث مستجدات الدولة المصرية، بما يجعله أحد البرامج الرائدة التي تنفذها الأكاديمية.

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبجميع المشاركات من المصريات بالخارج في البرنامج، معربة عن شكرها للجهود المبذولة من الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ هذا البرنامج الهام، وما يعنيه بالنسبة للمصريات بالخارج المشاركات فيه، وشعورهن بما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالمرأة المصرية بالداخل والخارج، ليؤكد مجددا على تمكين المرأة ودورها الفاعل في هذه المرحلة بالغة الأهمية من عمر الوطن.

وقالت وزيرة الهجرة، خلال كلمتها، إن البرنامج يمثل قناة حقيقية لدمج المصريات بالخارج في خطط التنمية الخاصة بالمرأة المصرية كحق أصيل لها كمواطنة مصرية، مثمنة على كافة الأفكار والمقترحات التي طرحتها المشاركات باللقاء، حيث عكست رغبتهن الكبيرة في المشاركة للترويج للدولة المصرية بالخارج، خاصة الترويج السياحي، وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية تقوم عليها المرأة المصرية بمختلف الدول، تمثل احتضان ولم شمل للجالية المصرية بالخارج، كما دعت وزيرة الهجرة المشاركات بالبرنامج لمشاركة ونشر الفيلم الترويجي للسياحة المصرية والذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الهجرة والسياحة، بهدف الترويج للسياحة بالخارج عن طريق الجاليات المصرية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على الدور البارز للمرأة المصرية بالخارج، وحرصها الدائم على ممارسة حقوقها الدستورية، من خلال مشاركتها بكافة الانتخابات والاستحقاقات الدستورية منذ ثورة 30 يونيو، وكذلك مبادرتها لتصبح جزءًا من عمليات التنمية التي تقوم عليها الدولة المصرية خلال المرحلة التنمية، وتقديم خبراتهن وتجاربهن للمساهمة في النهوض بالوطن.

من جانبها، أعربت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن شكرها لكل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لتعاونها في تنفيذ هذا البرنامج ودعوة المصريات بالخارج للاستفادة منه، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعمها المتواصل في مراحل تنفيذ البرنامج المختلفة، كما وجهت الشكر أيضًا للدكتورة شريفة الشريف على مشاركتها في هذا اللقاء نيابة عن الدكتورة هالة السعيد.

وأكدت راغب أن الأكاديمية سعت لتقديم حزم من البرامج التدريبية في القيادة والإدارة، ستكون عونا لهن في حياتهم العلمية والعملية وكذلك الحياتية، وستضمن لهن تأهيلا كاملا للمشاركة في خطط التنمية داخليا، كما سيمكنهن من تقديم الاستفادة من تجاربهن في مختلف المجالات في إطار خطط التنمية.

كما رحبت بكافة الأفكار والأطروحات التي تقدم بها المصريات بالخارج المشاركات بالبرنامج التدريبي، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تلقي كل هذه الأفكار وإعدادها بالشكل الملائم ومن ثم إرسالها للجهات المعنية للنظر فيها والاستفادة منها.

من جانبها، استعرضت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ التجربة المصرية في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أمر شامل في رؤية مصر 2030، وجزء لا يتجزأ من تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لافتة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في 2017.

وأكدت شريف التزام مصر بدعم تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين ضرورة اجتماعية واقتصادية، موضحة أن سد الفجوة بين الجنسين جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية، وأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو المحفز الأكثر فاعلية للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى وصول نسبة السيدات بالجهاز الإداري للدولة إلى نحو 51%.

وأعربت المصريات بالخارج المشاركات بالبرنامج التدريبي الاول من نوعه التي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب للمصريات بالخارج، عن سعادتهن البالغة بالتحاقهن بالبرنامج، وبما يوفره من فرصة ذهبية سيتعرفن من خلالها على حزم تدريبية عن القيادة والإدارة، وكذلك إطلاعهن على مستجدات الدولة المصرية وجهود القيادة السياسة خلال الثمان سنوات الماضية في مختلف الملفات.