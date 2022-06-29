وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يستقبل ممثلي إحدى الشركات العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:26 صباحاً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، السيد ميشيو كوندو المدير التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا بإحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

في بداية الاجتماع، توجه الوزير بالشكر لممثلي الشركة على توريد 13 جهاز أشعة مقطعية، لتوزيعها على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، لدعم القطاع الصحي، وذلك في إطار العمل على التطوير المستمر للمنظومة الصحية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير بحث مع الوفد، آليات التعاون في توفير أجهزة أشعة تشخيصية لأورام السرطانية الصدر، والقولون، للمساهمة في تحديث أليات الكشف المبكر عن الأورام، وذلك ضمن مبادرة سرطان القولون والرئة التي سيتم إطلاقها تحت شعار (100 مليون صحة).

وتابع أن الوزير بحث استراتيجية تحسين جودة خدمات الأشعة التشخيصية، والأشعة التداخلية، والخدمات الطبية الخاصة بالمناظير، وفقًا لجداول زمنية محددة، بالإضافة إلى بحث إمكانيات التعاون لتوفير أحدث الأجهزة في مجال الرنين المغناطيسي، مضيفا أن الوزير بحث إمكانية التعاون في توفير وحدات متنقلة لأشعة الماموجرام الخاصة بفحوصات اكتشاف أورام الثدي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير بحث التعاون مع الشركة في توفير مركزًا متخصصًا لتدريب الكوادر الفنية على أجهزة الأشعة بكافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحية لشؤون المبادرات العامة، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة.