رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز دور صندوق دعم السياحة والآثار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:26 صباحاً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بحضور الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام غير مسبوق بقطاع السياحة والآثار، وما تقدمه من دعم ومساندة، من أجل تعزيز المكانة الرائدة لمصر دولياً في سوق السياحة، والحفاظ على تراث مصر الحضاري الفريد، وكذا الوقوف إلى جانب قطاع السياحة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد العناني، مستجدات الحركة السياحية الوافدة، والجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية على السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير السياحة أطلع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز دور صندوق دعم السياحة والآثار، من أجل تعظيم دور الصندوق في القيام بمهامه ومنها دعم وتطوير القطاع السياحي، والترويج للمقاصد السياحية المصرية، لا سيما بعد أن تم تنويع وزيادة موارد الصندوق لتصبح ١٥ مورداً، بدلاً من مورد واحد فقط.

كما تطرق وزير السياحة والآثار إلى متابعة الوزارة للترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 المقرر عقده في شرم الشيخ، موضحاً أن هناك متابعة وتنسيقا مع مختلف الجهات المعنية بالتنظيم، وكذا الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث تم مؤخراً عقد اجتماع لمراجعة الأنشطة والبرامج السياحية التي سوف يتم تنظيمها للوفود المشاركة في المؤتمر، لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية ببعض المدن السياحية المصرية.

وفيما يخص متحف الحضارة، أشار العناني إلى الإقبال الملحوظ من جانب المواطنين المصريين على زيارة المتحف، فضلاً عن أنه أصبح أحد المقاصد المهمة للسائحين الأجانب أيضاً.

واستعرض الوزير الجهود التي تتم مع وزارة الإسكان لتطوير الأنشطة والخدمات بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وما أثمرت عنه تلك الجهود، والمشروعات التي تم تنفيذها، من طفرة في المظهر الحضاري للمنطقة.