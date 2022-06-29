القائم بأعمال وزير الصحة يستقبل ممثلى شركة عالمية لبحث الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، ميشيو كوندو المدير التنفيذى للشرق الأوسط وإفريقيا بإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى والأجهزة الطبية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.





فى بداية الاجتماع، توجه الوزير بالشكر لممثلى الشركة على توريد 13 جهاز أشعة مقطعية، لتوزيعها على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، لدعم القطاع الصحى، وذلك فى إطار العمل على التطوير المستمر للمنظومة الصحية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير بحث مع الوفد، آليات التعاون فى توفير أجهزة أشعة تشخيصية لأورام السرطانية الصدر، والقولون، للمساهمة فى تحديث آليات الكشف المبكر عن الأورام، وذلك ضمن مبادرة سرطان القولون والرئة التى سيتم إطلاقها تحت شعار (100 مليون صحة).

وتابع أن الوزير بحث استراتيجية تحسين جودة خدمات الأشعة التشخيصية، والأشعة التداخلية، والخدمات الطبية الخاصة بالمناظير، وفقًا لجداول زمنية محددة، بالإضافة إلى بحث إمكانيات التعاون لتوفير أحدث الأجهزة فى مجال الرنين المغناطيسى، مضيفا أن الوزير بحث إمكانية التعاون فى توفير وحدات متنقلة لأشعة الماموجرام الخاصة بفحوصات اكتشاف أورام الثدى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير بحث التعاون مع الشركة فى توفير مركزًا متخصصًا لتدريب الكوادر الفنية على أجهزة الأشعة بكافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات العامة، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور محمد فوزى مستشار الوزير للأشعة.