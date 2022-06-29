عاجل - السيسى يلتقى رئيس مجلس الوزراء البحرينى اليوم

جدة - نرمين السيد - يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأربعاء، فى العاصمة البحرينية المنامة، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحرينى.





وصرح السفير المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خصوصية العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى مجالات التعاون الثنائى، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع البحرين تجاه التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصرى البحرينى من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمى.

ورحب ولى العهد البحرينى بالرئيس، مؤكدا التقدير والمودة التى تكنها مملكة البحرين لمصر قيادة وشعبا فى ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التى تجمع بين البلدين، فضلا عن الدور الهام للجالية المصرية فى عملية البناء والتنمية بالبحرين كجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين، ومن ثم حرص الجانب البحرينى على تعزيز التعاون مع مصر على كل المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دورى إزاء مختلف القضايا.

وقد تم التوافق خلال اللقاء على تعزيز وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بهدف دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر والبحرين، كما تناول اللقاء كذلك تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، إذ عكست المناقشات الاتفاق على الاستمرار فى بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمى واستقرار الدول والشعوب العربية.