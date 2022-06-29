أبرزهم لبلبة ونيللى كريم.. التضامن تكرم نجوم الدراما الاجتماعية المتميزة

جدة - نرمين السيد - كما حضر الأمسية ممثلو المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بصناعة السينما والدراما والجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة فى برامج ومشروعات التنمية المستدامة.

ورحبت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالحضور من الفنانين ومن صناع الدراما ومن الكتاب والإعلاميين، وسلمت أصحاب الأعمال الفائزة درع الشكر والتقدير من الوزارة لمساهماتهم فى إنجاح الأعمال الدرامية الهادفة ذات القالب الاجتماعى.

وأثنت القباج على الفنانة لبلبة بتاريخها الطويل فى إثراء السينما المصرية، والفنانة أنوشكا التى تعكس حضور قوى للمرأة والأم المصرية، مشيدة بجهود الفنانة نيللى كريم فى طرح القضايا بجرأة وموضوعية مثل الأحوال الشخصية، والمخدرات، وختان الإناث، وسجن النساء، كما رحبت الوزيرة بالفنانين أحمد وفيق، وشريف سلامه، ومصطفى درويش، وطارق عبد العزيز، ويوسف عثمان، وأحمد الشامى، وأثنت على أدوارهم فى الدراما الاجتماعية التى صعدت بقوى خلال العامين الماضيين.

كما شكرت القباج المؤلفين والمخرجين والمنتجين هانى كمال، مجدى الهوارى، محمد العدل، محمد سليمان عبد المالك، محمد سلامة، كريم الشناوى، أحمد عبد الفتاح، ياسمين أحمد كامل، الذين ساهموا بدورهم فى نسج القصص الأسرية والاجتماعية ومعالجتها بأسلوب غير مبتذل وإنما تميز بالرقى فى أدائه ومحتواه ورسالته.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها باستقبال الطفلين سليم مصطفى وريم عبد القادر، وأثنت على موهبتهما التى تم اكتشافها مبكرا والتى بالتأكيد ستساهم فى تنشئة جيل من الفنانين المثقفين الذين يمكنهم المساهمة فى عمليات التغيير المجتمعى التى نصبو اليها بشكل كبير.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الدراما هى شكل من أشكال القوى الناعمة، ويمكن توظيفها بشكل بناء لتنقل القيم الأسرية الإيجابية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وهى بالفعل تستطيع أن تساهم فى نشر التنوير وتعزيز التنمية والارتقاء بالوعى المجتمعى والذوق العام.

ووجهت القباج الشكر إلى القيادة السياسية لتقديرها للفن ودعمها لصناعة الدراما الهادفة، وتأكيد رئيس الجمهورية أن الفن لا يجوز أن يصنع خصومة بين المواطن والدولة، بل يساهم فى وضع حلول للقضايا الاجتماعية والظواهر المستحدثة على قيم وأخلاقيات المجتمع المصرى.

كما أشادت الوزيرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة فى دعم الحماية الاجتماعية والتأمينية للسادة الفنانين وتسهيل تحصيل اشتراكاتهم التأمينية، بالإضافة إلى تطوير صندوق رعاية الممثلين بعد سن المعاش، وقد جاء ذلك بمساعى مقدرة ومشكورة للفنان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى الذى لم يتوان فى التعاون مع الوزارة لإنهاء هذه المهمة بنجاح وبسرعة.

وأعلنت القباج عن إطلاق ومأسسة "مرصد الأعمال الدرامية لقضايا الأسرة والمجتمع" بالوزارة، ليكون جزءا من برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية ومن كافة برامج الوزارة التى تستهدف الاستثمار فى البشر وقضايا المجتمع.

وذكرت القباج بعض القضايا التى رصدتها خلال العامين الماضيين والتى تتفق مع رسالة عمل الوزارة مثل العلاقات الأسرية، والأحوال الشخصية، ودمج ذوى الإعاقة، والتربية الإيجابية، والمرأة الريفية، وعلاقات العمل، الزواج المبكر، ومناهضة التعاطى والإدمان، بالإضافة إلى قضايا الانتماء والمواطنة ومحاربة التطرف، وبالتالى، يمكن أن يتم توظيف هذه المسلسلات فى الترويج للممارسات الحقوقية وللسلوكيات الإيجابية، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الوزارة أو طرح سبل معالجة مشكلات الحصول عليها.

وألقت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، كلمة حول الدراما وتأثيرها على المجتمع، أوضحت فيها أهمية الفن فى تعزيز التعددية والاحساس بالانتماء والوعى بالهوية، وكيف حول التليفزيون الفن من رسالة تصل إلى ملايين البشر فى كل مكان إلى فعل اجتماعى قوى، واستطاعت الدراما أن تساهم فى استصدار قوانين تحمى الضعفاء بعد أن عرضت قضاياهم للرأى العام.

وثمنت جبارة احتفاء الوزارة بالأعمال الدرامية الاجتماعية، ودعتها إلى تبنى مشروع لقياس مردود هذه الأعمال على الفئات المختلفة، لتساهم فى صنع سياسات انتاجية للقضايا الملحة.

ولفت رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط، الأمير أباظة، إلى دعم وزارة التضامن الاجتماعى للدراما والفنون، لإيمانها بدور الفن فى تشكيل الوجدان وبناء الإنسان، ولذا جاءت مشاركة الوزارة فى مهرجان الاسكندرية بمشاركة القباج فى جلساته، بالإضافة إلى مشاركتها فى مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة "توت"، وحرص الوزارة على توثيق خدماتها فى قالب فنى من خلال أفلام مميزة من اخراج مهند دياب، مستشار التوثيق الفنى للوزارة.

واقترح الناقد الكبير محمود عبد السميع، رئيس جمعية الفيلم، التى بدأت عملها منذ عام 1960 وحتى اليوم، أن تشارك وزارة التضامن الاجتماعى فى منح جوائز باسم الوزارة فى المهرجان السنوى الذى تقيمه الجمعية منذ 1975 للسينما، كما اقترح أن تتبنى الوزارة إقامة مهرجان للعمل الدرامى لجمعية الفيلم، لرعاية وتكريم الأعمال الدرامية الاجتماعية.

ومن أعضاء لجنة تحكيم الأعمال الدرامية المتميزة، أشارت الناقدة ماجدة موريس إلى أن القضايا الوطنية والاجتماعية الملحة تلقى اهتماما من قبل الدولة والمسئولين على حد سواء، ووجهت التحية لصناع قوة مصر الناعمة الفن، والمتمثلة فى الأعمال الدرامية المتميزة، لاسيما التى عرضت خلال العامين الماضيين، خاصة مسلسل "الاختيار" الذى نجح فى كشف كثير من الحقائق غير المعلن عنها، واستطاع بالفعل أن يجذب الأسرة لتلتف حوله، موجهة التحية لثورة يونيو وصناعها.

بينما أكد الكاتب والسينارست الكبير عاطف بشاى، على أهمية التناول الكوميدى للقضايا الاجتماعية، لما للكوميديا من قوة الاستعلاء على الحزن والفشل وتحدى الألم، ولما فيها من حرب ضد العدوان والدكتاتورية، ووجه التحية إلى مسلسل"فاتن أمل حربى"، لكسره حاجز الصمت عن قضية العنف ضد المرأة، وحاجتها لوقوف الدولة معها، مثمنا الدور الذى تقوم به مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وتحدثت أستاذ السيناريو بمعهد السينما د. سناء هاشم، عن معايير اختيار الأعمال المتميزة اجتماعيا والتى كرمتها الوزارة فى الاحتفال، كما أشارت الناقدة فاطمة شعراوى إلى أهمية دعم الدولة للأعمال الدرامية الاجتماعية.

أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة الشريكة مع يونيسف فى موضوعات الاعلام الاجتماعى، فقد هنأ ممثلها فضل الله الحق الوزارة على تبنيها لمنح جوائز للأعمال الدرامية المميزة والتى تمس قضايا المجتمع والأسرة، لافتا إلى أن مسلسل"أهل الحتة" الذى أنتجته الوزارة بالتعاون مع اليونيسف وتم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء شهر رمضان المبارك العام الماضى، قد تبنى مناقشة قضايا فى غاية الأهمية لحماية الأطفال والأسرة، ومنها قضايا التسرب المدرسى، وعمالة الأطفال، والتربية الإيجابية، وختان الإناث، والزواج المبكر، وغيرها من القضايا التى جعلت سجل نجاحا بتخطيه لأكثر من مليون مشاهدة ومتابعة.

وفى نهاية الاحتفالية كرمت القباج مبدعى المسلسلات التى اهتمت بقضايا المواطنة وبحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة وقضايا التربية الايجابية الأسرية، وهى مسلسلات "أولاد ناس، "فاتن أمل حربى"، "الاختيار"، "خلى بالك من زيزى"، "القاهرة كابول"، "دايما عامر"، "أبو العروسة"، "ليه لأ"، "إلا أنا"، "راجعين يا هوى"، "الكبير قوى"، ومسلسل التواصل الاجتماعى "أهل الحتة".